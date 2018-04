O cabelo é do pai, da mãe e, sabe-se agora, de mais de 120 genes

A cor do cabelo é uma das características de aspeto físico que mais facilmente se herda dos pais e, até aqui, os cientistas conheciam apenas 13 genes que entravam na equação. Mas uma equipa internacional de cientistas descobriu agora, depois de analisar a informação genética de quase 300 mil pessoas, que um total de 124 genes desempenha um papel significativo na determinação da cor do cabelo humano.

Liderada por investigadores do King's College de Londres e do Centro Médico Universitário de Roterdão, a descoberta, publicada na Nature Genetics, tem implicações em vários campos: na compreensão da complexidade genética por trás das variações na pigmentação humana, no tratamento de várias doenças, começando pelo cancro de pele, mas também na ciência forense, permitindo a chegar, com uma precisão 10 a 20% superior em relação aos testes atuais, à cor do cabelo do suspeito apenas com base no seu ADN.

"Se alguém deixar sangue na cena do crime, podemos dizer, a partir do seu ADN, se tinha cabelo preto ou ruivo com 90% de certezas", congratula-se Tim Spector, um dos adutores do estudo.

O teste com base nestes novos marcadores geneticos mostrou-se, no entanto, mais preciso em cabelo ruivo ou preto do que nos cabelos castanhos ou loiros.

Este novo "lote" de genes explica 35% do cabelo ruivo, 25% do cabelo loiro e 26% do cabelo preto, quer através da produção e distribuição de melanina, quer através de outros processos que ainda não são claros para os investigadores. E várias outras centenas de genes ainda por identificar podem ter também um papel semelhante.

"O nosso trabalho ajuda-nos a compreender o que causa a diversidade humana na aparência, mostrando como os genes envolvidos na pigmentação se adaptam subtilmente aos ambientes externos e mesmo às interações durante a nossa evolução", explica Tim Spector, que exemplifica: "Descobrimos que as mulheres têm o cabelo significativamente mais claro que os homens, o que reflete como práticas culturais importantes e preferências sexuais estão a moldar os nossos genes e a nossa biologia."