Nas 21 dioceses portuguesas, só uma tem um padre exorcista

Quem crê no rito católico de expulsão do demónio de uma pessoa possuída, considera que a Igreja está perante uma "emergência pastoral". Em Itália, por exemplo, noticia-se que, nos últimos anos, triplicaram os pedidos de assistência espiritual a padres exorcistas por parte de fiéis que se sentiam sob possessão demoníaca. O aumento de crentes que procuram esse tipo de ajuda regista-se também noutros países europeus (como o Reino Unido) e nos EUA. Mas, em Portugal, esses fiéis em aflição só encontrariam um padre exorcista em exercício autorizado pelo seu bispo, e numa diocese de geografia delimitada - a de Lamego. Já lá iremos.

Não por acaso, cerca de 200 pessoas vão frequentar ao longo desta semana, em Roma, um curso intensivo de formação e aprendizagem do rito exorcista instituído e regulado pela Igreja católica. Esta segunda-feira, 16, o cardeal Angelo Amato iniciou os trabalhos, perante uma plateia constituída por padres, freiras e participantes com as mais diversas profissões. Todos os formandos pagaram cerca de 283 euros para tirar o curso de uma semana proporcionado pelo Instituto Sacerdos, uma faculdade católica reconhecida pelo Vaticano.

Realizado anualmente pelo Sacerdos, o Curso de Exorcismo e Oração de Libertação, assim chamado, vai já na 13.ª edição e foi criado a pedido de padres italianos, que confessaram não saber lidar com casos estranhos que pareciam ter a ver com possessões demoníacas. À boleia do mediatismo que ganhou ao longo de mais de uma década, o curso de exorcismo daquele instituto chegou às centenas de participantes que atualmente reúne em cada ano.

Mas as preocupações da comunidade religiosa também ajudaram à crescente procura. Benigno Palilla, um frade siciliano exorcista, apontava há dias o dedo ao acréscimo de interesse pelo oculto. "O número de pessoas prontas a virarem-se para o curandeirismo, a bruxaria e coisas como as cartas de Tarot tem vindo a crescer", assinalou. E é por aí, acredita, que "o demónio entra".

O que o frade Palilla descreve é um fenómeno que, em Portugal, "regista nos últimos 30 anos um crescimento exponencial", diz à VISÃO fonte eclesiástica, que pediu o anonimato. "A entrega à superstição é uma atitude que abre portas ao demónio, que causará graves distúrbios na pessoa que a ela se confiou", acrescenta. "Sem a liberdade humana, o demónio não consegue ir além das tentações."

Mas estes são conceitos de que os atuais bispos portugueses parecem estar a afastar-se. Era norma que os responsáveis pelas dioceses delegassem num padre os casos de exorcismo de eventual possessão demoníaca, e que autorizassem leigos com a formação necessária a auxiliar esses sacerdotes. Escreveu-se "era" porque, segundo a fonte eclesiástica contactada pela VISÃO, atualmente só uma diocese, a de Lamego, tem um padre exorcista em funções, que se desdobra a assistir fiéis da sua jurisdição espiritual (não pode fazê-lo fora dela) e de outras zonas do País, os quais deslocam-se ao encontro desse sacerdote.

É o cenário mais paupérrimo que a Igreja portuguesa alguma vez apresentou neste particular - até há relativamente pouco tempo, estavam em funções mais dois padres exorcistas, nas dioceses de Viseu e de Santarém, que foram desviados pelos seus bispos para outras tarefas.

"A grande maioria, 95 por cento, dos pedidos de assistência provêm de pessoas que vão ao padre exorcista um pouco com a mesma atitude de quem vai ao bruxo", reconhece a fonte eclesiástica contactada pela VISÃO. "Gostariam que a causa dos seus problemas fosse o demónio..." Ou seja, "não estão malucos nem precisam de exorcismo".

Restam os 5% de casos que aquela fonte da Igreja considera serem de possessão demoníaca que justifica o rito exorcista. Ainda que assim não fosse, alega, "pedir a ajuda espiritual de um padre é uma atitude muito razoável de um crente".