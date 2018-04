Em abril, águas mil. Em Lisboa chove pouco e em Londres chove muito. Ou será que não é bem assim?

.Qual a cidade mais chuvosa?

A capital do Reino Unido é sinónimo de chuva, mas na realidade Lisboa tem níveis médios de precipitação superiores. Aliás, muito superiores: 200 mm a mais por ano (média 1981-2010). No caso do Porto, a diferença é ainda maior: chove bem mais do dobro na Invicta do que em Londres

Londres: 557 mm

Lisboa: 774 mm

Porto: 1 237 mm

Abril é dos meses mais húmidos

Em abril, águas mil, lá diz o ditado. Mas não é por rimar que é verdade. Na estação meteorológica do Geofísico, em Lisboa, abril é só o sexto mês mais chuvoso, em média - e portanto o sétimo mais seco. Em novembro e em dezembro, a precipitação é duas vezes superior a abril. No caso da estação da Serra do Pilar, no Porto, abril ultrapassa fevereiro, sendo o quinto mais húmido

Meses mais chuvosos em Lisboa:

. Novembro (127,6 mm)

. Dezembro (126,7 mm)

. Outubro (100,8 mm)

. Janeiro (99,9 mm)

. Fevereiro (84,9 mm)

. Abril (68,1 mm)

Dia mais chuvoso de sempre em Portugal:

. 12 de janeiro de 1977, com 220 mm em 24 horas, nas Penhas da Saúde

Temperatura máxima mais alta:

. 42,4ºC (Amareleja, 1 de agosto de 2003)

Temperatura mínima mais alta (medida antes de o sol nascer):

. 32,2ºC (Faro, 26 de julho de 2004)

Temperatura mais baixa de sempre:

. -16ºC (Penhas da Saúde, 4 de fevereiro de 1954)

Rajada mais forte:

167 km/h (Porto, 15 de fevereiro de 1941)