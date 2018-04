Última atualização do iOS impede uso do iPhone 8 com ecrã reparado fora da Apple

A atualização do software desativa o ecrã tátil dos iPhones 8 se este tiver sido alvo de uma intervenção fora da marca. O aparelho continua a exibir o ecrã principal, mas o utilizador deixa de conseguir qualquer interação.

A notícia foi avançada pela Motherboard, a quem o responsável de uma loja de reparações adiantou que o problema já levou a que lhe fossem devolvidos mais de 2 mil aparelhos. "Os clientes estão zangados e parece que a Apple está a fazer isto para evitar que os clientes optem por reparações por terceiros", indigna-se Aakshay Kripalani, CEO da norte-americana Injured Gadgets.

No ano passado, uma atualização do iOS teve o mesmo efeito nos iPhones 7, mas o problema ficou resolvido com um update subsequente.

O iOS 11.3, que a Apple disponibilizou a 29 de março, traz como grande novidade a informação sobre o estado da bateria.