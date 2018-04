Neo, o cão peregrino que quer ser reconhecido pelo Papa

Tem porte médio, pelo negro e patas brancas. Neo é o primeiro cão a ser certificado, em Espanha, como “PeRRegrino” por ter feito uma das rotas do Caminho de Santiago

APACA

Neo, um cão da raça border collie, tinha um infeliz destino traçado. Mas se o “defeito” com que nasceu, uma mancha branca no olho direito, era motivo para o criador se livrar dele – não tinha todo o pedigree no sítio como os seus irmãos – não foi obviamente razão para a espanhola Maria Carmen Astigarraga não o adotar. Passaram cinco anos desde que Neo se mudou com a dona para a província de Gipuzkoa, no País Basco, e é um cão como outro qualquer. Ou era. Foi, agora, o primeiro a obter o certificado “PeRRegrino” (“perro” é cão em espanhol) por ter completado uma das rotas “jacobeas” do Caminho de Santiago.

Assim, como as pessoas que fazem pelo menos 100 km de uma das rotas ou 200 km de bicicleta recebem o certificado Compostela, Neo ganhou a sua versão canina. Antes da Semana Santa, a Associação Protetora dos Animais do Caminho (APACA) – que já leva anos a salvar animais maltratados, perdidos ou abandonados pelos donos no Caminho de Santiago – entregou a Maria Carmen o certificado de “Perregrino” de Neo. Embora este não seja um diploma oficial, a dona de Neo e a APACA vão tentar que o seja.

Quem dá os certificados de Compostela é a Oficina do Peregrino e a reação ao pedido para Neo gerou alguma controvérsia na instituição quando Mari Carmen ali se apresentou com o cão. Os voluntários apressaram-se a brincar e fazer festas a Neo, mas a responsável recusou o diploma dizendo que “nunca o fizemos antes” e que “um cão não decide por si fazer umas das rotas do Caminho de Santiago”. Maria Carmen argumentou que “alguma vez terá de ser a primeira” e que “as crianças que peregrinam com os pais também não decidem”, disse ao jornal El País.

Facebook de Mari Carmen

Agora, a dona de Neo vai escrever ao Papa Francisco para que este reconheça o esforço dos animais. Furiosa com a situação, a peregrina ainda acrescentou de forma retórica: “Ao rei emérito [Juan Carlos] deram-lhe o certificado sem ele ter dado um passo e ao meu cão não?”

A APACA salientou, também, que em todas as rotas do Caminho de Santiago só as unidades privadas de hotelaria deixam os animais entrar, as públicas não, mas têm esperança que isso possa mudar. Depois da certificação de Neo como “PeRRegrino” a associação começou a receber chamadas de Itália, Bélgica e Alemanha de caminhantes que fizeram rotas com os seus animais de companhia.