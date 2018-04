Só num mês, marijuana sintética matou duas pessoas (e levou dezenas ao hospital) na América

Os EUA estão em alerta devido à erva sintética, que está a causar problemas graves de saúde. O aviso foi dado na última quinta-feira pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - Centro de Controlo de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, depois de terem morrido duas pessoas.

No último mês, quase 100 pessoas apareceram nas urgências dos hospitais com hemorragias graves: 89 no estado do Illinois (onde morreram as duas pessoas), duas no estado do Indiana e mais três nos estados de Maryland, Missouri e Wisconsin.

Mais de metade das pessoas que recorreram aos serviços de emergência do Illinois com sangramentos contaram, em entrevistas aos meios de comunicação norte-americanos, que tinham consumido canabinóides sintéticos, substâncias químicas produzidas em laboratórios que são trituradas ou borrifadas em material vegetal para, depois, se poderem fumar como marijuana. Também podem ser vendidas como líquidos para serem vaporizados em cigarros eletrónicos. Na maior parte das vezes, compram-se, ilegamente, online ou em lojas de conveniência dos postos de gasolina.

Em, pelo menos, três amostras da erva falsificada (existem várias marcas à venda nos EUA) foi detetado brodifacoum, um pesticida anticoagulante, utilizado, tipicamente, como veneno para os ratos. É altamente tóxico para os humanos e tem ação de longa duração - no caso de intoxicação, exige tratamento prolongado.

Testes laboratoriais confirmaram a presença desta substância em, pelo menos, 18 dos 89 pacientes que chegaram às emergências no Illinois. De acordo com declarações do CDC, uma das hipóteses que está a ser estudada é que "os canabinóides sintéticos tenham sido contaminados com brodifacoum". Os anticoagulantes ajudam a manter o sangue líquido, facto que pode ter levado às hemorragias.

À CNN, Paul Prather, médico e professor na faculdade de medicina da Universidade de Arkansas, contou que "esta é a primeira vez que se associa canábis sintético a hemorragias". Na opinião do médico, apesar de ser possível que o brodifacoum seja a causa do sangramento dos pacientes, os efeitos nas pessoas também podem ter sido causados por uma substância ainda não identificada, como a cumarina, uma classe de compostos químicos.



Os derivados da cumarina ativam os recetores de canabinóides no cérebro e atuam como anticoagulantes: a varfarina, por exemplo, é um fármaco usado na prevenção de coágulos sanguíneos e tromboses em pacientes com problemas cardíacos.

Embora as hemorragias tenham sido, desta vez, o efeito mais problemático do consumo de erva sintética, Paul Prather diz que existem sintomas neurológicos graves associados ao seu consumo, que podem incluir ataques de pânico e confusão mental. Problemas renais, dores no peito e hipertensão e complicações gastrointestinais também são observados com frequência.

Os compostos da droga sintética podem provocar o mesmo efeito nos consumidores - euforia, por exemplo - que o canábis verdadeiro. Mas o problema, segundo o médico, que o resultado da produção em laboratórios clandestinos são "produtos químicos completamente desconhecidos" - mesmo quando as fórmulas vêm de um artigo científico publicado. Além disso, a falta de controlo de qualidade é muito elevada: não se sabe que tipo de contaminantes são realmente usados nem a concentração de cada substância química produzida.

Dados publicados no site do, Instituto Nacional do Abuso de Drogas)americano revelaram que, entre 2011 e 2017, o uso de canabinóides sintéticos diminui muito (de 6968 casos reportados em 2011 para 462 no último ano).