A NASA tem uma tarefa para si: Tirar fotos às nuvens

Tudo o que tem de fazer é tirar fotografias às nuvens e enviá-las para a NASA. Este desafio lançado aos cidadãos foi criado através do programa internacional de ciência e educação GLOBE, que dá oportunidade a estudantes e interessados por ciência de participarem no processo científico e na recolha de dados da NASA.

Com a aplicação NASA Globe Observer, que se pode descarregar em qualquer smartphone gratuitamente e que possibilita ao público participar em variadas observações científicas, é possível enviar as fotografias das nuvens que vai vendo: basta fazer, pelo menos, 10 observações de nuvens por dia e tirar fotografias, tudo através da aplicação.



O objetivo é perceber como os diferentes tipos de nuvens se alteram de acordo com a mudança de estação - a primavera começou há pouco tempo e, por isso, as tempestades vão ser diferentes, assim como as nuvens.



Apesar de a NASA utilizar ferramentas com tecnologia bastante avançada, como a CERES - Clouds and the Earth’s Radiant Energy System - que faz parte do Sistema de Observação da Terra (EOS), identificar todos os tipos de nuvens que existem não é tarefa fácil para os especialistas.

Os investigadores utilizam dados fornecidos por cidadãos comuns - como as fotografias que estão, agora, a pedir - porque estas informações são importantes para a confirmação de alguns dados: consegue comparar-se as imagens que são enviadas por satélite com aquelas tiradas por pessoas, por observação terrestre, no mesmo local.

A aplicação usada pelos cidadãos é, por isso, um complemento aos instrumentos utilizados pela NASA, que afirma que os dados fornecidos pelas pessoas através da observação são, por vezes, mais confiáveis do que os sistemas automatizados.

Os participantes que tiverem feito mais observações até ao fim do desafio serão premiados por um cientista da NASA, num vídeo que será publicado no site oficial do programa GLOBE. Se gostava de participar, tem até ao dia 15 de abril para enviar as suas fotografias.