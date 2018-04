Facebook: Ferramenta secreta para apagar mensagens depois de enviadas abre nova polémica

Quem nunca se arrependeu de uma mensagem, via Facebook, no instante imediatamente a seguir a enviá-la e, nesse momento, desejou que existisse uma forma de a apagar?

Afinal é possível, mas não para o utilizador comum. Três fontes garantiram ao Tech Crunch, site especializado em notícias de tecnologia, que mensagens antigas que tinham recebido de Mark Zuckerberg desapareceram das suas caixas de entrada, embora as suas próprias respostas a essas mensagens lá continuem - dando a ideia de que estariam a falar sozinhos... Além de desaparecerem da vista do utilizador no Messenger, também não há rasto delas na ferramenta do Facebook que permite fazer download das conversações.

Confrontada com esta informação, a rede social respondeu que foi por uma questão de segurança. "Depois de os emails da Sony terem sido pirateados em 2014, fizemos algumas alterações para proteger as comunicações dos nossos executivos", explica o Facebook, na nota enviada ao site, que acrescenta que nestas alterações se inclui "a limitação do período de retenção das mensagens de Mark no Messenger". "Fizemo-lo em total cumprimento das nossas obrigações legais de preservar mensagens", conclui.

Sobre a possibilidade de esta ação constituir uma violação da confiança do utilizador, Mark Zuckerberg declinou comentar.

Um dia depois de o Tech Cruch revelar mais esta polémica, na quinta-feira, o Facebook anunciou que tenciona alargar esta possibilidade de fazer "unsend" a todos, dando aos utilizadores, por exemplo, a hipótese de criar um temporizador para estabelecer um tempo de vida da sua mensagem na caixa de entrada no destinatário.