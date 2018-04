Cientistas têm nova teoria sobre o fim do universo e a má da fita é uma bolha de energia negativa

O fim do universo pode já ter começado e, segundo cientistas da Universidade de Harvard, em Massachusetts, a culpa poderá ser de uma bolha de energia negativa, criada por uma alteração da massa do bosão de Higgs.

Conhecido como a Partícula de Deus, o bosão de Higgs é a partícula que confere massa à matéria existente, mas acredita-se que a sua própria massa (como toda a massa) possa não ser constante. Se uma alteração ocorrer - ou até se já ocorreu - o universo pode vir a ser destruído de uma forma mais acelerada do que se supunha.

O que era previsto pelos cientistas- e está descrito na teoria do Modelo Padrão da física de partículas - era que o universo desapareceria de forma lenta.

Segundo este novo estudo, publicado na revista científica Phisical Review, uma alteração da massa do bosão de Higgs pode criar uma bolha de energia negativa em constante expansão que ultrapassaria as leis da Física como as conhecemos atualmente e acabaria por envolver todo o Universo, acelerando o processo até que tudo desapareça.

Teorizado nos anos 70 por Peter Higgs, o bosão com o seu nome foi descoberto apenas em 2012, graças ao acelerador de partículas do CERN, o bosão de Higgs.