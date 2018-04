Autores do estudo polémico sobre os perigos do "corta e cola" genético admitem que não conseguem replicar resultados

Afinal, o CRISPR, a técnica de "corta e cola" genético associada, normalmente, à ideia de "bebés à medida", pelas possibilidades de manipulação genética que oferece, não constitui qualquer ameaça, reconhecem os autores do estudo publicado o ano passado pela Universidade de Columbia, que afirmava que este processo poderia ser um gatilho para a ocorrência de centenas de mutações genéticas inesperadas e potencialmente perigosas.

Na investigaçção, a equipa conseguiu sequenciar toda a informação genética de ratos submetidos à tecnologia CRISPR, com o objetivo de encontrar alterações no genoma. Foram descobertas mais de 1500 pequenas mutações, também intituladas como substituições de nucleotídeos simples, e ainda 100 supressões e inserções no código genético. Estas descobertas despertaram a preocupação dos investigadores, na medida em que a aplicação desta tecnologia a humanos poderia desencadear um conjunto de mutações potencialmente perigosas. Se se verificasse, por exemplo, uma mutação do gene supressor tumoral - associado à resistência ao cancro - isso causaria complicações óbvias.

O estudo enfrentou desde logo múltiplas críticas de vários especialistas que defendem que estas mutações não estão relacionadas com o CRISPR mas sim com diferenças genéticas entre diferentes animais, ampliadas em casos de proximidade parental.

Os autores admitem agora que não conseguem replicar os resultados que levaram à conclusão de que a técnica é perigosa e que esta consegue editar o genoma humano sem que isso resulte num grande número de mutações genéticas.

Esta tecnologia está normalmente associada à criação de bebés "à medida", isto é, com características genéticas - a cor dos olhos ou a cor do cabelo, por exemplo - escolhidas "a dedo". Mas as potenciais aplicações do CRISPR não se esgotam no design. Parte da comunidade científica acredita que pode atuar diretamente na prevenção de malformações antes do nascimento, que vão desde a doença de Huntington até ao cancro.

Esta tecnologia de edição genética funciona como um sistema de corte e colagem e é composta por uma enzima - a Cas9 - e um marcador. A primeira atua como uma "faca" e é responsável pelo corte do segmento da cadeia de ADN que se deseja remover. O segundo tem como função direcionar a enzima até à sequência que tem de cortar.

O processo funciona desta forma: o fragmento de ADN sintético, composto por uma molécula guia, uma cópia de ADN saudável e a "faca", é injetado na célula. Depois, a molécula guia encontra cadeia de ADN que vai ser alvo de substituição. Aqui, a Cas9 entra em ação e corta a cadeia. Finalmente, a cadeia "defeituosa" é substituída e a cadeia de nucleótidos criada pela tecnologia CRISPR toma o seu lugar.