Quando a “máfia da batota” escolar tira as melhores notas

Em plena época de exames para a entrada nas universidades, os estudantes indianos recorrem a esquemas que os ajudem a ter boas notas. A batota escolar tornou-se endémica na Índia, onde as vagas são em muito menor número do que os candidatos e os 5,5 milhões de postos de trabalho criados anualmente não chegam para os 17 milhões de jovens que acabam a sua formação.

Para ter acesso às respostas certas dos exames vale quase tudo, há mesmo uma denominada “máfia da batota” que ganha milhares de euros a ajudar estudantes durante os exames.

O correspondente do jornal The Guardian, na Índia, conta a história de um aluno que pediu para ir à casa de banho durante o exame. Foi aí que enviou as fotos que tinha tirado de forma discreta aos enunciados dos exames para um número de telefone que lhe tinham dado. Em minutos, as respostas aparecerem no ecrã.

“É uma saída”, disse a mãe do rapaz ao The Guardian, “não é batota”, argumenta, mesmo depois de ter pago €200 por esse número de telefone. A mãe deste estudante não sabe quem está do outro lado da linha, mas aceitou a sugestão de uma orientadora do filho no centro de estudos de preparação para os exames. Que a mãe saiba, pelos menos umas cinco famílias fizeram o mesmo. “É muito comum”, referiu, “Todos nós demos cerca de €750 a essa pessoa” (pagam por cada exame).

Um dos grandes escândalos que passou além fronteiras aconteceu em 2015, em Bihar, um dos locais mais pobres da Índia. Vários vídeos, (como este) que mostravam os familiares dos estudantes empoleirados nas janelas de um edifício onde decorriam exames do secundário foram parar à internet.



Getty Images

Este ano, para precaver situações semelhantes, foram colocadas câmaras de vigilância e os alunos têm de deixar os sapatos e as meias à porta.

Ainda na semana passada, os enunciados de dois exames do secundário foram divulgados através da aplicação WhatsApp 90 minutos antes da prova. Resultado: os testes foram cancelados e remarcados para outra data.

No país da “máfia da batota” escolar há quem viva com algum receio de ser descoberto e há os que o são mesmo. Como o aluno com a nota mais alta a artes, em 2016, que viu o seu diploma cancelado depois de ter levantado várias suspeitas – disse, até, numa entrevista televisiva, que a ciência política era o estudo da culinária.