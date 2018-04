Duas pessoas em estado crítico após explosão com um morto em Penacova

Em declarações aos jornalistas em Gondelim, Penacova, o comandante operacional distrital de Coimbra, Carlos Tavares, explicou que a explosão decorreu no recinto de festas momentos antes da saída das pessoas da capela para a procissão.

"Lamentamos um morto e 24 feridos. Duas pessoas em estado crítico, três feridos graves e 19 ligeiros. De entre estas, há cinco crianças, transportadas para o hospital pediátrico de Coimbra. Os restantes, foram igualmente para Coimbra, um deles de helicóptero", disse.

Carlos Tavares explicou ainda que "algo terá corrido mal" no manuseamento dos artigos pirotécnicos.

A PSP e a PJ estão a averiguar a situação

Já o vice-presidente da Câmara de Penacova, João Azadinho, explicou à agência Lusa que a pessoa que morreu estava a manusear os artigos de pirotecnia.

"O socorro foi muito rápido", acrescentou.

No local, além de meios de socorro, estão o Apoio Social da autarquia, a Segurança Social e instituições particulares de solidariedade social.

De acordo a médica Paula Neto, da Delegação Regional do Centro do INEM, as pessoas feridas com gravidade apresentam "queimaduras e situações de trauma grave, provavelmente por causa da explosão e do impacto".

A vítima mortal terá "entre os 20 e os 30 anos" e as crianças que estão entre os feridos ligeiros têm entre "os 5 os 16 anos" de idade, acrescentou, sublinhando que foi também enviada para o local uma equipa de apoio psicológico para dar acompanhamento às vítimas, mas também aos familiares que se foram reunindo.

Uma das vítimas críticas foi transportada de helicóptero para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, para onde foram enviados a maioria dos restantes feridos.

A capela terá ficado muito danificada, assim como algumas habitações em redor do recinto de festas.

Mais de uma centena de pessoas assistiam aos festejos, entre os quais o presidente da autarquia, Humberto Oliveira, com origens neste local e que acionou os meios de socorro.

com Lusa