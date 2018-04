Lista do que não fazer a um recém-nascido torna-se viral no Facebook

A publicação de uma avó com "as sete regras" que os familiares e amigos devem seguir quando visitam um bebé nos primeiros tempos de vida já tem mais de 100 mil partilhas no Facebook

Quando familiares e amigos visitam um recém-nascido, há algumas coisas que devem - e não devem, de todo - fazer e foi isso que Tina Madelina, parteira e utilizadora do Facebook, partilhou na sua página. Numa publicação escrita na perspetiva de um bebé - o seu neto recém-nascido - a avó começou por dizer que "quando se trata de visitantes, os pais têm de ser, muitas vezes, os 'maus da fita'", antes de enumerar "as sete regras" a seguir por todos os que visitam os bebés nos primeiros tempos de vida: "Não me beijes em nenhum lugar, em nenhum momento, não importa o quão delicioso eu seja", escreveu, no primeiro ponto. "Na verdade, não encostes o rosto à minha cara ou às minhas mãos e lavas as tuas antes de me tocar", continuou.

Outras "regras" como não tirar o bebé do "ovo" ou do berço e devolvê-lo aos pais assim que comece a chorar e fazer visitas rápidas (menos de uma hora) foram escritas pela parteira.

E, no que diz respeito a levar crianças para as visitas, Tina também tem uma opinião. "Não és tu, sou eu", brinca. "Eu nasci com fobia a germes e vai demorar alguns meses até que me habitue a este mundo sujo. E não perguntes aos meus pais se podes ou não trazer os teus filhos, porque eles não gostam de dizer não", escreveu.

O post data de 2015, mas ganhou mais alcance nos últimos dias, tendo sido partilhado mais de 120 mil vezes no Facebook, até agora. Há comentários que apoiam estes conselhos e outros que discordam totalmente, mas Tina diz que o objetivo da publicação foi precisamente "promover uma discussão" saudável que possa ajudar pais e familiares e não julgar a forma como os pais agem com os filhos recém-nascidos.