Depois de 90 anos de proibição, os irlandeses puderam ir ao pub na Sexta-Feira Santa

Era um dos dois dias por ano em que os pubs e bares da Irlanda não podiam estar abertos. A Sexta-Feira Santa (que os irlandeses chamam Good Friday) foi, durante 91 anos, o dia em que os irlandeses não podiam vender álcool, assim como no dia de Natal. Agora ficou só o Natal.

Uma emenda à Intoxicating Liquor Act, a legislagão que regula a venda de álcool e os horários em que pode ser feita, permitiu que as famosas pints (copos largos que levam meio litro de cerveja) pudessem voltar a deslizar nos tradicionais pubs.

E os clientes não se fizeram esperar. Às oito da manhã já havia filas nalguns pubs para o pequeno-almoço, embora a abertura fosse às 10 e 30.

A Vintners´ Federation of Ireland (representante do setor dos pubs) estimou em €40 milhões as vendas da Good Friday, gerando €7 milhões em impostos. É que a Páscoa é uma época de grande turismo na Irlanda.

A Intoxicating Liquor Act, publicada em 1927, sofreu algumas alterações ao longo dos anos, mas a proibição de venda de álcool na Sexta-Feira Santa e no dia de Natal manteve-se – ao Saint Patrick's Day foi retirada a proibição em 1960.

O que acontecia é que as pessoas abasteciam-se de bebidas nos dias anteriores ou, então, compravam bilhetes de comboio e de ferry para aproveitar a exceção dada às viagens de comboio e de barco. Uma espécie de “bar a bordo” acontecia todos os anos no feriado antes da Páscoa.

Com respaldo no turismo, foi proposta, em julho do ano passado, pelo senador independente Billy Lawless, uma alteração à lei para que ficasse vincada a separação entre “Estado e Igreja”, já que a Good Friday vem na sequência das tradições Cristãs irlandesas.

Na altura em que a emenda foi promulgada, em janeiro deste ano, o ministro David Stanton, disse que o “turismo contribui muito para a nossa economia e isto é particularmente verdade durante as férias, como o período da Páscoa”.

Mas nem todos concordaram. Uma das deputadas do parlamento questionou: “Estamos a dizer que os únicos turistas que queremos são aqueles que não aguentam 24 horas sem poderem comprar uma bebida num pub?. É este a mensagem que queremos passar?” e conclui que a Irlanda deveria era “ter mais Good Fridays durante o ano”.