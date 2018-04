Sete razões para conhecer ou regressar a Salvador da Baía

Sabe qual é, provavelmente, a frase que mais se ouve pelo estado da Baía, sobretudo na sua exuberante capital, Salvador? “O baiano não nasce, ele estreia.” E é, de facto, o que se sente ao vaguear por esta gigantesca metrópole tropical, com os seus mais de 2,9 milhões de habitantes. A mistura resultante da junção do sangue índio com o europeu e o africano, temperada pelo sal do mar da Baía de Todos-os-Santos e aquecida pelo sol abrasador do Nordeste brasileiro, fez daquela que foi a primeira capital do país uma das mais felizes criações dos Descobrimentos portugueses. Tudo nesta cidade transborda alegria, cor, simpatia e ritmo. Mesmo fora da época do Carnaval (o mais genuíno e popular do Brasil, garantem-nos por estas bandas), Salvador é uma festa permanente, ou não fosse ela conhecida por ser a Cidade da Música. O que propomos são, pois, sete excelentes razões para conhecer ou regressar a Salvador da Baía, terra que, tal como o seu povo, não nasceu, estreou. E continua a estrear, exuberante, agora que está prestes a festejar, já no próximo dia 29 de março, 469 anos de existência. Por isso, junte-se à festa e “sorria, porque você está na Baía!”

Apesar do que se disse anteriormente, há que reconhecer que Salvador não é uma cidade fácil, ou não estivéssemos perante a terceira maior e mais populosa cidade do Brasil e nona de toda a América do Sul. Ao percorrer as vias rápidas que nos levam do aeroporto ao centro da cidade, é impossível não sentir angústia ao atravessar aqueles milhares de quilómetros quadrados de bairros pobres, desordenados e caóticos. O trânsito infernal, os milhares de pessoas amontoados em autocarros decrépitos, as centenas de moto-táxis que serpenteiam, frenéticas, por entre carros que, também eles, tentam furar por espaços inexistentes para chegarem ao destino, não causam uma boa primeira impressão. Mas esta é a terra da paciência. Aqui não há lugar para o desespero e, ao contrário do que se diz ser regra, aqui há uma segunda oportunidade para se causar uma boa impressão.

E isso acontece quando se chega à costa e se vê o mar. Não apenas os 31 quilómetros de praias que separam os dois faróis, o da Barra, no centro, e o de Itapuã, bairro na zona Norte da cidade, mas sobretudo quando se vislumbra a esmagadora Baía de Todos-os-Santos. E aqui começamos o nosso percurso.

1 Pelourinho, na Cidade Alta

É o coração histórico e cultural da cidade, e um dos pontos obrigatórios. Faz parte do conjunto arquitetónico colonial do Centro Histórico de Salvador, distinguido pela Unesco como Património da Humanidade. O Pelourinho conserva a calçada em paralelepípedos e as casas coloniais em estilo barroco português. A zona reúne diversos atrativos, desde a sede da primeira faculdade de Medicina do país, erguida no reinado do imperador D. Pedro II, assim como as igrejas da Ordem Terceira de São Francisco e de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a Fundação Casa de Jorge Amado e o magnífico Museu da Gastronomia Baiana, onde, além de ficar a conhecer as origens, pode, por menos de €20, provar todas as iguarias locais, servidas em sistema de bufete pela escola de hotelaria do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.

É também nesta zona da cidade que se pode sentir e viver mais intensamente a multiculturalidade baiana, visitando e assistindo aos ensaios dos blocos afro e afoxé Olodum, Filhos de Gandhy e Didá. O ritmo compassado das suas baterias é uma constante e acaba por ajudar a transpor, com maior agilidade, as irregulares ruas da calçada.

Para chegar ou sair do Pelourinho, nada como usar o mítico Elevador de Lacerda, um dos equipamentos mais visitados e fotografados de Salvador. Inicialmente denominado Elevador Hidráulico da Conceição, permite transpor facilmente os 63 metros de altura que separam a Cidade Alta da Cidade Baixa, razão pela qual cerca de 28 mil pessoas o usam diariamente. O elevador proporciona ainda uma das vistas mais espetaculares da Baía de Todos-os-Santos.

2 Casa do Carnaval

Salvador é a Cidade da Música e vive muito do seu Carnaval. Há vários anos que a aposta do turismo local se prende com as festas do Entrudo, que atraem centenas de milhares de pessoas. O esforço dos últimos anos tem sido até de ampliar as festividades. Atualmente, para além dos sete dias oficiais do Carnaval, a prefeitura local criou o pré-Carnaval, organizando desfiles e atividades que tentam atrair ainda mais turistas, com uma semana de antecedência. E foi na sequência desta aposta naquilo que chamam “a maior festa popular do planeta” que as autoridades locais inauguraram, neste ano, a Casa do Carnaval, o primeiro museu do mundo dedicado ao tema.

Construída em tempo recorde num edifício tipicamente colonial abandonado há décadas, a Casa do Carnaval surpreende até os menos interessados na folia. Concebido por Gringo Cardia, guru brasileiro das áreas cenográficas, de teatro, de espetáculos musicais e de dança, o espaço é ideal para se perceber as origens da festa. Totalmente interativa, recorrendo a modernas tecnologias de som e de vídeo, a Casa do Carnaval é já, apesar de muito recente, um local obrigatório. O desafio, mesmo para os mais céticos, é sair de lá sem se deixar contagiar pelo som e as “aulas” de dança ao som de Daniela Mercury ou de Carlinhos Brown, entre muitos outros astros da música baiana que deram o seu contributo a este surpreendente museu.

3 Tereza Paím, a nova Dadá

Quem conhece ou já visitou Salvador tinha uma referência no que toca à gastronomia. O Sorriso da Dadá, no Pelourinho, era um local de peregrinação obrigatória. Aquela que chegou a ser cozinheira de Jorge Amado era conhecida pela qualidade e exuberância com que confecionava os pratos típicos da culinária baiana. Não deixou de ser assim, garantem, mas há agora uma “nova Dadá” a dar cartas na cozinha local: Tereza Paím, multipremiada e atual embaixadora internacional da gastronomia baiana, que ela soube modernizar e atualizar com influências de Portugal, Espanha e Itália sem, contudo, desrespeitar as origens e a tradição.

O restaurante Casa de Tereza é, pois, um ponto obrigatório para quem visita Salvador. Além da exuberância da comida, o restaurante é ainda um espaço de exposição de jovens artistas baianos e tem uma loja onde é possível comprar muitos dos ingredientes essenciais à culinária baiana. A localização também ajuda, visto que está situado na zona do Rio Vermelho – não só uma das mais boémias da cidade, onde é fácil encontrar bares e esplanadas com música ao vivo, mas também uma das zonas essenciais para se compreender a multiculturalidade da cidade. Visitar o Cetro da Ancestralidade – Opo Baba N’Laawa, situado na Rua da Paciência, permite compreender as origens baianas, nomeadamente a ancestralidade africana. É, aliás, nesta zona da cidade que se realizam as festas em honra de Iemanjá.

Além de imergir na cultura de matriz africana, nesta zona da cidade é ainda possível conhecer a Casa de Jorge Amado e de Zélia Gattai, mais um espaço de aposta na interatividade para ficar a conhecer melhor a vida, obra e quotidiano do casal.

4 Costa de Itapuã

Salvador tem o fascínio das cidades viradas para o mar. São quilómetros e quilómetros de orla costeira e de praias apetecíveis, mesmo aquelas que ficam situadas bem no centro da cidade, sobretudo a norte do Farol da Barra. Mas para fugir ao frenesim citadino, o ideal é seguir mais para norte, rumo ao bairro de Itapuã, que fica perto do aeroporto internacional.

Itapuã, na língua dos índios Tupi, quer dizer “pedra erguida”, referência à rocha que se encontra naquela zona da costa e que, com os ventos e a força das marés, emite um ronco característico. Esta zona da cidade é a mais calma e aquela onde se situam alguns dos melhores hotéis, nomeadamente os que dão acesso direto à praia.

Para lá de Itapuã, continuando em direção ao Norte, é possível descobrir outras praias, como a do Flamengo ou a de Stella Maris, onde pode desfrutar com tranquilidade o vasto areal e um mar moderadamente agitado, que permite conciliar banhos revigorantes com a prática de surf. E, claro, muitas barraquinhas e vendedores ambulantes que servem aquela cervejinha gelada, as caipirinhas e o inigualável queijo de coalho grelhado, entre outros petiscos.

5 Casa Di Vina

Quem também se apaixonou pela Baía, por Salvador e, sobretudo, por Itapuã foi Vinicius de Moraes, que ali habitou com a sua sétima mulher, a atriz baiana Gessy Gesse. Para viver essa avassaladora paixão, o poeta, que era tudo menos um amante da praia e do mar, acabou por construir uma casa em pleno areal de Itapuã. A casa de Vina, como os amigos apelidavam Vinicius, era frequentada por inúmeros intelectuais e artistas, e foi berço das muitas e famosas canções, fruto das suas parcerias com vários músicos. Uma delas chamava-se precisamente Tarde em Itapuã e foi escrita originalmente por Vinicius para ser musicada pelo baiano Dorival Caymmi, mas viria a ser Toquinho a “roubar” a letra e a compor a música que eternizou o nome desta praia.

A casa de Vina acabou por ser comprada, recentemente, pelos proprietários do hotel, que, entretanto, fora construído mesmo ao lado, e foi integrada na unidade hoteleira. Com a ajuda da antiga mulher de Vinicius, a casa foi restaurada de acordo com os planos originais e serve agora de memorial do poeta. Além de escritos, objetos pessoais e fotografias que retratam a passagem de Vinicius por Itapuã, é possível mesmo (por menos de €100 em época baixa) dormir naquele que foi o seu quarto durante os anos que ali viveu. Além disso, no espaço do antigo alpendre da casa funciona atualmente um restaurante de fusão entre as gastronomias baiana e italiana, a Casa Di Vina que, não haja dúvidas, faz totalmente jus ao nome. Comida divinal!

6 Parque das Dunas

Imperdível, também nesta zona da cidade, é o Parque das Dunas, ou o Parque Ecológico e Horto da Restinga (PEHR), uma reserva com cerca de 6 milhões de metros quadrados, situada entre a praia de Itapuã e o Aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães. Administrado pela Unidunas, Universidade Livre das Dunas e Restinga de Salvador, o Parque das Dunas está inserido na Área de Proteção Ambiental das Lagoas e Dunas do Abaeté. Mediante marcação prévia, o parque está aberto ao público e merece, definitivamente, uma visita com a garantia de uma manhã ou de uma tarde muito bem passada, sobretudo graças à energia e à dedicação contagiantes do responsável máximo do projeto e habitual cicerone dos passeios, o professor Jorge Santana.

O local é de fundamental importância para o equilíbrio ambiental e manutenção da qualidade de vida de Salvador. Para lá de uma rica fauna e flora, o espaço funciona como barreira térmica, absorvendo o sal e limpando o ar que segue em direção ao centro da cidade. E é o último manancial urbano do ecossistema de dunas, lagoas e restingas em todo o Brasil. Em 2014, a Unesco reconheceu a importância deste parque, atribuindo-lhe o título de Posto Avançado da Reserva da Biosfera, integrando as principais redes voltadas para a conservação do bioma da Mata Atlântica.

7 Praia das Neves, Ilha de Maré

Uma visita a Salvador não pode terminar, claro está, sem a exploração da gigantesca e magnífica Baía de Todos-os-Santos, a segunda maior do planeta e a maior com águas tropicais do mundo que abriga 56 ilhas e praias paradisíacas, desde o Porto da Barra (limite ao norte) até à Ponta dos Garcez (ao sul).

Com carreiras diárias a partir do Terminal Náutico da Baía, no bairro do Comércio, é fácil chegar, por exemplo, à muito badalada Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, que recebeu em 2016 a Bandeira Azul. Mas se o desejo de tranquilidade falar mais alto, a vizinha Ilha de Maré, mais pequena e ainda pouco explorada, é o destino perfeito, nomeadamente a pitoresca Praia das Neves, onde a vida parece continuar alheia à presença dos forasteiros. Então, se evitarmos os fins de semana, é quase como estar numa praia privativa, servidos pela simpatia dos dois pescadores que, quando não estão ocupados na faina, oferecem, nas únicas duas barraquinhas da praia, a mais completa panóplia de caipirinhas e caipiroscas (com mais de dez variedades de frutos tropicais à disposição) e uma deliciosa lista de petiscos locais, do queijo de coalho grelhado ao acarajé, passando pela imperdível casquinha de siri.

Tudo sem luxos, empregados aprumados ou loiças finas, mas seguramente acompanhado da simpatia, do sorriso e da alegria do baiano que vive, de facto, como quem se estreia. Sempre!