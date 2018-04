O que pode dizer a sua voz sobre si

Falar num tom mais alto ou mais baixo tem influência na perceção que os indivíduos têm dos outros na primeira vez que interagem. É, pelo menos, o que sugere o novo estudo desenvolvido por um grupo de investigadores do Centro Nacional de Investigação Científica (CNRS), em Paris, e da Universidade de Aix-Marseille, publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

Este estudo demarca-se dos outros, segundo os autores, na medida em que incidiu sobre a forma como os padrões de entoação, isto é, alternância entre tons mais altos (agudos) e mais baixos - ou graves - atuavam na formulação de juízos sociais. Um cumprimento em tom decrescente transmite a ideia de domínio. Por outro lado, um cumprimento que termine numa nota alta, traduz-se numa impressão de confiança.

A metodologia adotada para esta investigação foi a da correlação inversa, como meio de análise da forma como as variações no tom da voz afetam a dinâmica das relações interpessoais, neste caso, a forma como estas oscilações fazem com que uma pessoa pareça mais dominante ou mais confiável.

Os investigadores criaram um software de manipulação de voz - o programa "Cleese". Com ele, é possível gerar milhares de diferentes entoações relativos a uma mesma palavra. Para o estudo foi escolhida a palavra bonjour - bom dia, em português.

O teste foi realizado a 44 indivíduos, com nível de fluência nativa de francês e com capacidade auditiva normal. Os participantes foram divididos em dois grupos - um grupo foi submetido a uma tarefa de avaliação do domínio, o outro a uma tarefa de avaliação de confiança. Foram efetuadas duas sessões da experiência, uma com vozes masculinas e a outra com vozes femininas.

De seguida, foram-lhes apresentados cerca de 700 enunciados diferentes da típica saudação francesa. Num momento posterior a esta exposição, foi-lhes perguntado qual a versão da palavra que lhes tinha soado mais dominante ou digna de maior confiança.

Esta abordagem permitiu aos investigadores concluir que quando o tom de voz fica mais baixo, a pessoa é capaz de exercer domínio de forma mais eficaz. Os resultados mostraram ainda que quando o tom médio e o padrão dinâmico da palavra entoada cresce, associado a uma articulação lenta e uma voz sorridente, existe um aumento na confiança em relação ao interlocutor.