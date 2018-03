Quer motivar os seus funcionários? Dê-lhes pizza

Um psicólogo testou a resposta de um grupo de trabalhadores a vários tipos de recompensas para aumentar a produtividade. E os resultados são surpreendentes

Um estudo conduzido pelo psicólogo Dan Ariely verificou que, no curto prazo, distribuir pizza no trabalho motiva mais os funcionários do que um prémio em dinheiro. Detalhada no seu livro Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations (em português: "A lógica escondida que molda as nossas motivações"), a experiência de Ariely consistiu em oferecer recompensas diferentes a grupos separados de funcionários de uma empresa em Israel. Os resultados? Veja no vídeo.