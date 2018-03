Polícia inglesa vai ter mais dinheiro para continuar à procura de Maddie

Foi em 2011 que a polícia metropolitana inglesa iniciou a sua própria investigação relativamente ao desaparecimento de Madeleine McCann. Mais de 11 milhões de libras - quase 13 milhões de euros - já foram investidos nas buscas pela criança inglesa que desapareceu há quase 11 anos no Algarve, quando tinha três anos de idade, equanto estava de férias com a família.

Agora, a polícia inglesa recebeu mais fundos para que a investigação prossiga. De acordo com o Daily Mail, são 150 mil libras, que corresponde a mais de 170 mil euros, que o governo vai disponibilizar à polícia metropolitana inglesa para que a Operação Grange, assim denominada, continue.

O financiamento do governo inglês para esta investigação é acordado de seis em seis meses e o último, decidido em outubro do ano passado, correspondeu a 154 mil libras (176 mil euros, aproximadamente).

Um porta-voz do Ministério Interior referiu que "o governo continua comprometido com a investigação do desaparecimento de Maddeline McCan". Também o porta-voz da família McCann, Clarence Mitchell, se manifestou relativamente à decisão do governo, afirmando que os pais de Maddie estão muito gratos pelo dinheiro que se vai investir e que se sentem "encorajados" pelo facto de a polícia acreditar que "ainda há trabalho a ser feito".