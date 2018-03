18 anos da revista Egoísta em 18 capas icónicas

Diferente. Irreverente. Inovadora. Estes foram alguns dos adjetivos usados para descrever a revista Egoísta nas notícias que assinalavam o seu lançamento, no ano 2000. Dezoito anos depois, ganharam ainda mais sentido. A longevidade da publicação não lhe retirou pujança e, número após número, conseguiu manter vivo o elemento surpresa, a excelência dos seus conteúdos e o arrojo no design.

As diferenças desta revista temática saltaram sempre à vista: o papel é grosso, baço e reciclado, por oposição aos brilhantes papéis couché da maioria das revistas; o tipo de letra é de uma elegância esfíngica, criado propositadamente para a Egoísta; as capas ou determinadas páginas têm cortantes feitos à medida, criando jogos de duplas leituras (já foram buracos de balas numa capa sobre a Guerra ou uma faca sangrando num coração, no número dedicado à Traição).

DR

A criatividade das capas obrigou a própria indústria a testar os seus limites: como fazer aplicações de cerâmica em papel? Ou criar um rebuçado gigante com celofane? E imprimir em 3D? De todas as experiências realizadas, há uma que mereceu inúmeros prémios internacionais: no número dedicado à Liberdade, a capa da revista era inteiramente negra. O conceito, só por si, já era poderoso, mas uma pequena mensagem desconcertava os leitores...

"Para conhecer a nossa capa, coloque a revista durante 10 segundos no micro-ondas."

Não era nenhuma partida. Com o calor revelava-se uma citação de Clarice Lispector:

"Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome."

DR

A frase define também, de alguma forma, o espírito dos criadores da revista, a jornalista e escritora Patrícia Reis e o designer Henrique Cayatte. A incessante curiosidade e atenção aos novos talentos, conjugada com um profundo conhecimento dos clássicos e o respeito pelos consagrados permitiu à sua editora criar dezenas de encontros felizes nas páginas da Egoísta, combinando de forma única as várias matizes dos trabalhos de fotógrafos e escritores, artistas plásticos e músicos, ilustradores e atores.

Todos os grandes nomes da cultura em português já publicaram na revista e escritores como Frank Ronan e Paul Auster escreveram contos inéditos para as suas páginas. Quem trabalha com Patricia Reis, no Atelier 004, depressa aprende que desistir de uma ideia à partida não é opção - é preciso acreditar em impossíveis. Foi assim que as fotografias de Annie Leibovitz se estrearam numa edição portuguesa ou que, em 24 horas, foram reunidos textos de Presidentes e Prémios Nobel para homenagear Nova Iorque, ferida de morte em 2001.

A Egoísta esteve em exposição no Louvre, incluída numa mostra das melhores revistas do mundo, e soma já 83 prémios - a maioria atribuída por instituições internacionais -, tendo sido distinguida nas áreas do jornalismo, design, edição, criatividade e publicidade, o que a torna numa das publicações mais premiadas da Europa.

DR

Lamentavelmente, o seu futuro é incerto. A revista já foi suspensa por duas vezes pela Estoril Sol, que financia o projeto (a lei do jogo determina que os casinos invistam uma percentagem dos seus lucros em atividades culturais), e os herdeiros do macaense Stanley Ho não veem grandes atrativos na permanência dos negócios em Portugal.

Esta semana chega às mãos dos leitores a edição que celebra o 18º aniversário e no próximo trimestre está previsto o lançamento de um número dedicado ao tema "Fogo". Tal como a vida se vive um dia de cada vez, a Egoísta vai seguindo caminho, número a número, sem temer o momento do derradeiro ponto final.

"Editar a Egoísta ao longo destes 18 anos tem sido um privilégio e um desafio", diz Patrícia Reis. "A revista tem a idade do meu filho mais novo, encaro-a com o mesmo carinho no seu crescimento. É a prova de que a cultura, a literatura e a arte importam."

