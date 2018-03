Reciclar é ajudar o Planeta. Se ainda tem dúvidas, tire-as aqui

De acordo com a Sociedade Ponto Verde (SPV), a entidade que gere e promove a seleção, recolha e reciclagem de embalagens em Portugal, 100% da população tem acesso à recolha seletiva através dos 43 mil ecopontos existentes.

Mais de 70% portugueses faz a separação de embalagens, mas ainda há algumas dúvidas que persistem, como a lavagem ou onde pôr os guardanapos de papel.

Siga as dicas que SPV e a Valorsul (empresa que trata os resíduos urbanos produzidos em 19 municípios da grande Lisboa e da região Oeste) nos enviaram.

O que deve pôr e não pôr em cada um dos ecopontos (amarelo, azul e verde)

10 conselhos para reciclar melhor e mais rápido:

- não precisa de lavar as embalagens antes de as colocar no ecoponto

- deve espalmar as embalagens para otimizar espaço no seu ecoponto

- as latas de conversa devem ser colocadas no ecoponto amarelo

- os guardanapos e papel de cozinha devem ser colocados no lixo indiferenciado

- não precisa de retirar os rótulos das suas embalagens quando as coloca no ecoponto

- os pacotes de bebidas devem ir para o ecoponto amarelo

- se uma embalagem for constituída por vários materiais e não for possível separá-los, pode colocar no ecoponto do material predominante

- o saco de comida do seu animal de estimação deve ir para o ecoponto amarelo

- os copos de vidro partidos devem ir para o lixo indiferenciado

- o esferovite deve ser colocado no ecoponto amarelo

5 perguntas frequentes

A gordura das latas de conserva não prejudica a reciclagem?

A gordura no metal não inviabiliza a reciclagem, já que este passa por uma fase de limpeza durante o processo industrial de reciclagem. Deverá escorrê-las e colocá-las no ecoponto amarelo.

E a das garrafas, as de azeite?

A gordura no metal não inviabiliza a reciclagem, já que este passa por uma fase de limpeza durante o processo industrial de reciclagem. Deverá escorrê-las e colocá-las no ecoponto verde.

As tampas devem ser retiradas das garrafas de plástico?

Não, as tampas devem ser colocadas nas embalagens, depois de espalmadas, e postas no ecoponto amarelo.

Onde se devem colocar CDs, DVDs?

No lixo comum.

As embalagens devem ser lavadas ou enxaguadas antes de serem colocadas no ecoponto?

Pode passar por água para evitar mau cheiro em casa, mas não é necessário.