Imagem de jovem afegã a amamentar durante exame de acesso à universidade já se tornou viral

"Um bebé no colo, uma caneta na mão". O momento de uma mãe a amamentar o filho de dois meses a meio de um exame para a entrada na universidade foi captado por um professor e a imagem tornou-se viral

Jahan Taab tem 25 anos, é afegã, mãe e estudante e foi fotografada a amamentar o seu bebé...enquanto fazia o exame de acesso à universidade. A jovem quer estudar ciências sociais e, no momento da fotografia, estava a realizar a prova de admissão para o curso, no Instituto Superior de Educação de Nasirkhosraw, na cidade de Nili, no Afeganistão.

A sua prova teve de ser interrompida a meio porque o seu filho de dois meses começou a chorar. Jahan levantou-se da mesa e teve uma atitude que ninguém esperava: sentou-se no chão e continuou a escrever na folha de exame, enquanto amamentava o bebé.

Yahya Erfan, o professor que estava a supervisionar a prova, não resistiu e tirou algumas fotografias ao poderoso momento: "Uma criança nos braços, uma caneta na mão e um futuro cheio de medo mas também cheio de esperança", escreveu na sua conta de Facebook.

Além do bebé, Jahan tem mais dois filhos e, segundo o que o professor contou à CNN, a jovem viajou mais de seis horas até Nili para ter a oportunidade de fazer a prova.

As boas notícias são que Jahan passou no exame e, apesar das grandes dificuldades financeiras por que passa, muitas pessoas já se mobilizaram para a ajudar. A Afghan Youth Association, por exemplo, que é uma organização britânica, sensibilizou-se com a história e lançou uma campanha para auxiliar Jahan com os custos do curso.