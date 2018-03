Morreram mais de 60 das 150 baleias encalhadas numa baía da Austrália

Um grupo de especialistas e voluntários encontra-se na baía Hamelin, situada a 315 quilómetros de Perth, para avaliar a situação e tentar salvar os 50 cetáceos que estão vivos na praia e outros 35 que estão em águas pouco profundas.

"A força dos animais, bem como o vento e a possibilidade de condições meteorológicas húmidas afetarão o momento e o lugar em que tentaremos levá-los para o mar", disse o coordenador de incidentes, Jeremy Chick, num comunicado do Ministério de Biodiversidade e Conservação australiano.

As autoridades encerraram as praias da zona e, na ausência de um alerta para baleias, emitiram um alerta de presença de tubarões, que nesta parte do país provocam ocasionalmente a morte de humanos.

Esta baleia, também designada como baleia-piloto-de-aleta-curta ou baleia-piloto-de-peitorais-curtos, mede entre 4 e 5,5 metros e vive em águas tropicais e subtropicais em grupos de cerca de 100 elementos, sendo devido a esses estreitos laços sociais que é comum ficar encalhada em grande número.

com Lusa