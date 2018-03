Collants pretos, tatuagens ou piercings visíveis. Saiba o que o Hospital de Cascais quer proibir médicos e enfermeiros de usar

Baton e sombras em cores nude. Desodorizante sem cheiro. Perfume leve e fresco. Saia à altura do joelho. Nada de piercings ou tatuagens visíveis.

Este até poderia ser o catálogo de regras para uma atriz estudar a personagem de um qualquer filme ou novela. Mas não é.

Faz parte do rol de normas que o Hospital de Cascais inseriu no “Regulamento interno de utilização e conservação do fardamento e cacifo” para todos os colaboradores, segundo denúncia do Sindicato dos Médicos da Zona Sul que considera ser este “um exemplo escandaloso de prepotência e de militarização da vida hospitalar” e “um atentado à Constituição da República”.

A direção do sindicato, em email enviado à comunicação social, refere, ainda, que este tipo de medidas são “chocantes” e “revelam conceções de puro totalitarismo a lembrar países onde imperam os fundamentalistas religiosos”.

Recorde-se que o Hospital de Cascais é gerido pelo grupo Lusíadas Saúde, numa Parceria Público Privada.

Guadalupe Simões, dirigente dos Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, diz que este tipo de regras “não têm justificação” e “atentam contra a liberdade de cada um”. Lembra que “as normas relativas ao tamanho do cabelo, às unhas e ao fardamento são aprendidas no 1.º ano do curso de Enfermagem”, mas mais do que isso já se trata de “simples imposições”. “A cor do meu cabelo sou eu que escolho, depende do meu gosto. Assim como as tatuagens”, nota.

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul enumerou algumas das regras do novo regulamento do Hospital de Cascais:

- a maquilhagem deve ser discreta, o baton e sombras em cores nude, base, lápis e rímel adequados à fisionomia de cada pessoa

- usar “rabo de cavalo” se o comprimento do cabelo está abaixo dos ombros

- o desodorizante não deve ter cheiro

- o perfume deve ser leve, fresco e agradável para não incomodar os utentes

- não podem ser usados chinelos, sandálias e botas

- não podem ser usados piercings, joias, tatuagens de qualquer tipo em locais visíveis do corpo

- não devem ser visíveis peças de roupa que não pertençam ao fardamento

- os homens colocados nas receções devem, entre outras coisas, usar meias lisas e discretas, de preferência azuis escuras

- as mulheres colocadas na receção devem usar a as saias à altura do joelho, collants em tom natural ou azul escuro, camisa abotoada ao nível do peito e só poderão usar joias simples e discretas em quantidade reduzida, e os brincos terão de ser curtos e junto à orelha