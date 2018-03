Vídeo: O que precisam de saber os jovens de hoje para terem emprego amanhã

A ideia de que ter um curso superior é suficiente para arranjar trabalho já desapareceu há muito, com Portugal a alinhar com a Europa nos números assustadores do desemprego entre licenciados.

O curso não chega. Nem agora nem no futuro. Por isso fomos perguntar o que é preciso ter mais. São estes os quatro especialistas que nos respondem: José Bancaleiro, CEO da empresa de executive search Stanton Chase; Ricardo Marvão, cofundador da incubadora Beta-i, responsável pelo setor da educação; Daniel Traça, diretor da Nova School of Business and Economics; e Maria Miguel, diretora da Startup Portugal.