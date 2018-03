Empregos digitais, o futuro?

“Que tipo de geração somos nós quando dizemos que queremos ter empregos decentes para os jovens?” A pergunta, retórica quanto baste, é de Vittorio Colao, o CEO do Grupo Vodafone que ontem, em Bruxelas (Bélgica), apresentou um programa arrojado: ajudar 10 milhões de jovens a desenvolverem as suas competências digitais e a encontrar emprego até ao fim de 2022.

O líder da multinacional britânica de telecomunicações comentava uma afirmação prévia de Susana Puerto Gonzalez, especialista em emprego jovem da Organização Internacional do Trabalho, num painel de discussão sobre o mundo digital, a globalização, a mudança de paradigma no trabalho e o futuro dos jovens.

Vittorio Colao responderia, logo depois, durante um encontro com os jornalistas, à pergunta da VISÃO. “Estarão os jovens perdidos no meio digital? Eles usam todo o tipo de tecnologia e plataformas, mas será que a utilizam da melhor maneira?” O gestor italiano, que tem uma singularidade no seu currículo – é oficial na reserva dos Carabinieri, a conhecida força policial militarizada – diz que “não, não estão perdidos, mas é necessário juntar as suas competências digitais ao mundo do trabalho”. Relacioná-las e direcioná-las para os empregos que já existem na área digital, mas que não são preenchidos por falta de capacidades e, ao mesmo tempo, ajudar os mais jovens para os empregos que vão surgir no futuro.

LOUIS DAVID

Para Monserrat Gomendio, da direção de Education and Skills da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), “o mais difícil é mudar o sistema educacional”, porque, como defendeu Lora Borissova, chefe de gabinete da comissária europeia para a Sociedade e Economia Digital, as “competências digitais devem ser iguais a aprender a ler e a escrever, todos precisamos delas, sejam os enfermeiros, os professores ou os comissários europeus”. Borissova acrescentou, também, que “são precisas políticas para que todas as pessoas entrem no ambiente digital”.

A dirigente da Comissão Europeia ficou “impressionada” com um dos números que a Vodafone apresentou em resultado de um inquérito (realizado pela YouGov) com seis mil jovens, entre os 18 e os 24 anos, em 15 dos países onde a empresa está presente, incluindo Portugal: 40% dos inquiridos acredita que a maioria dos empregos, nos próximos 50 anos, serão substituídos por máquinas.

Outro dos números do estudo prévio da multinacional britânica, antes de avançar com o programa “What will you be?” (“O que serás?”, numa tradução livre) – que consiste na ferramenta digital Future Jobs Finder e no aumento do número de vagas para formação e estágios no grupo Vodafone –, apresentado na capital belga, mostra de 40% dos jovens dizem estar pouco preparados para a economia digital. Em relação a Portugal, 35% responderam não se sentir preparados e 27% consideraram ser capazes de responder à evolução tecnológica no mundo do trabalho.

D.R.

Com estes e outros números como base, a Vodafone construiu, com a ajuda de formadores, assessores de carreiras e psicólogos, a ferramenta digital a que chamou Future Jobs Finder (online desde ontem aqui) para auxiliar os jovens a direcionar as suas competências digitais e a terem acesso a oportunidades de trabalho. Nesta espécie de formulário, é necessário responder a uma série de perguntas (testes psicométricos) que, no fim, identificam as capacidades e aptidões de cada um e sugerem oportunidades de trabalho em várias empresas mundiais. Não se trata de um instrumento de recrutamento, mas “dar conhecimento de que existem oportunidades”, disse Vittorio Colao.

Da outra parte do programa, que vai estar em 18 países, faz parte a formação e estágios que a empresa vem fazendo ao longo dos anos. Desta vez, e até ao fim de 2022, 100 mil jovens vão ter oportunidades dentro da empresa. Em Portugal, serão três mil as vagas para ter o primeiro contacto com o mercado de trabalho.

A jornalista viajou a convite da Vodafone.