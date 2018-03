Lisboa volta a subir no ranking mundial das cidades com melhor qualidade de vida

A capital portuguesa atrai cada vez mais turistas e, sabe-se agora, é uma cidade com qualidade de vida crescente. No estudo anual da consultora Mercer, que analisa mundialmente as cidades de acordo com a qualidade de vida, Lisboa encontra-se na 38ª posição do ranking, entre 231 analisadas.

Esta subida deve-se à melhoria na classificação da categoria ligada ao crime e Lisboa fica, assim, acima de cidades como Londres, que está em 41º lugar, Madrid, na 49ª posição, e Paris, em 39º lugar.

O cenário de instabilidade - política e económica, no geral - que se vê na Europa não faz com que os resultados sejam piores nesta região, e a prova disso é que o top 10 mundial é ocupado por oito cidades europeias. Viena, na Áustria, foi considerada, pelo nono ano consecutivo, a cidade com melhor qualidade de vida em todo o mundo.

Em segundo lugar, aparece Zurique, na Suíça e a terceira posição é ocupada por duas cidades: Auckland, na Nova Zelândia, e Munique, na Alemanha. Para completar o top das cinco cidades com melhor qualidade de vida, está a cidade de Vancouver, no Canadá.

Relativamente ao continente asiático, a cidade com melhor classificação é Singapura, que está em 25º lugar. No Médio Oriente, o Dubai continua a estar no topo das cidades, encontrando-se em 74º lugar. Já na América Latina, é a capital uruguaia, Montevideu, que "vence", ao ocupar a 77ª posição do ranking.

A última posição desta lista é ocupada por Bagdade, a capital do Iraque.

Este ano, a Mercer disponibilizou também uma lista que apresenta as cidades quanto ao nível de saneamento, que tem a ver com a remoção de resíduos e esgotos, bem como com a poluição do ar e fornecimento e qualidade de água.

Aqui, o nosso jardim à beira mar plantado não está tão bem classificado, encontrando-se na 59ª posição. O primeiro lugar é ocupado pela cidade de Honolulu, no Havai. Este é, segundo a empresa, um fator muito importante no que diz respeito à atratividade das cidades, já que poderá implicar ou não "investimento direto estrangeiro das empresas".

Este estudo é feito todos os anos "para que empresas multinacionais e outras organizações sejam competitivas na compensação dos seus colaboradores de uma forma justa sempre que os destacam para o estrangeiro em trabalho".