Onda de indignação online pela morte da vereadora Marielle Franco

"Esse crime não ficará impune", escreveu o Presidente Michel Temer na sua conta do Twitter, depois da morte de Marielle Franco, vareadora do Rio de Janeiro, que criticava constantemente a atuação da Polícia Militar e do Exército brasileiro e foi assassinada a tiro dentro do seu carro.

Para Luiz Fernando Pezão, governador do Rio de Janeiro, Marielle Franco era "uma mulher admirável, guerreira e atuante, de liderança inequívoca, que tanto lutou contra as desigualdades e violência da qual acabou sendo vítima".

Como Temer e Pezão, muitas outras personalidades - ligadas não só à política - partilharam a sua indignação e tristeza. As hashtags #lutopormarielle e #mariellepresente têm inundado o Instagram e o Twitter.

O cantor Caetano Veloso, por exemplo, interpretou a música da sua autoria "Estou triste" para demonstrar a sua tristeza.

A cantora Marisa Monte também se mostrou indignada no Twitter: "Muita tristeza pelo assassinato covarde de Marielle, uma mulher, servidora pública que lutava contra forças criminosas e trabalhava por uma cidade menos desigual. Muita tristeza pela situação crítica em que chegamos e pela ineficácia vergonhosa do poder público", escreveu.

Já o ator brasileiroThiago Fragoso ironizou a situação e disse que este "assassinato de uma líder política, ativista, negra" era "exatamente o que mais precisamos para nossa combalida nação".