Colapso da ponte na Florida: "Parecia que o mundo estava a acabar"

"Os carros ficaram todos esmagados debaixo da ponte", contou à CNN Isabella Carrasco, que tinha passado de carro por baixo da estrutura, momentos antes do colapso.

"Parecia uma bomba, várias bombas numa só", relatou, por sua vez, Giovanni Hernandez à CNN. "Parecia que o mundo estava a acabar e, quando olhámos para trás, vimos tudo destruído".

Lynell Collins costuma passar pela ponte com frequência e foi uma das pessoas que ajudou a puxar as pessoas que estavam dentro dos carros destruídos: "Saí do meu carro, e eu e outras pessoas começámos a ajudar quem estava dentro dos carros mais ou menos esmagados."

José Mejia também estava presente no momento do acidente. "Havia um rapaz num carro vermelho e, infelizmente, não consegui fazer nada. Mas ele estendeu a mão e, nesse momento, morreu", contou à MSNBC.

Uma outra testemunha falou à ABC News dos gritos que vinham dos carros esmagados, que descreveu como "aterradores". "Assim que olhei lá para fora, vi poeira por toda parte", contou Tiona Page. "Foi aí que soube que a ponte tinha colapsado".

À CBS News, Damany Reed explicou que tinha pensado que "alguma coisa tinha caído" e que o momento foi "surreal e assutador".

A ponte foi construída para servir como elo de ligação entre a Universidade Internacional da Florida e um bairro onde muitos estudantes vivem. "Fiquei chocada porque esta ponte tem imenso potencial e simplesmente matou pessoas", contou Aura Martinez à CNN.

O desastre, que aconteceu esta quinta-feira, matou pelo menos seis pessoas e muitas sofreram ferimentos.