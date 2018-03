O dia em que Jeff Bezos foi apanhado a comer uma iguana

O denominado Explorers Club Annual Dinner é um jantar que reúne a fina flor dos cientistas, antropólogos, empresários bilionários ou magnatas da indústria farmacêutica. O Club, que promove a exploração científica no mar, em terra e no espaço, através de fundos para a investigação, organiza este jantar de gala especial desde 1904 para premiar os grandes inovadores. E o que tem de especial a refeição que acolheu 1 200 convidados no passado sábado, no coração de Nova Iorque? O menu. Exatamente. Desfilaram – e foram saboreados – aquelas espécies de animais que, no mundo ocidental, causam arrepios. Uma iguana assada, servida inteira num tabuleiro, foi apenas um dos momentos da noite. O bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon e o homem mais rico do mundo, esteve presente para receber um prémio relacionado com a conquista do espaço (através da sua empresa Blue Origin) não deixou de provar esta iguaria. Mas no cardápio estavam várias outras. Não faltaram tarântulas, carne de lagarto, baratas, larvas em bolos, carpa asiática ou filetes de peixe leão . Tudo devidamente ornamentado, recheado e cozinhado à boa maneira dos chefs Michelin.

Se, antes, nestes jantares eram servidas rara espécies selvagens caçadas pelos membros do Explorer's Club, desde há alguns anos que o conceito é outro. No ano passado foram servidas especialidades como testículos de touro, bolos de tartaruga, empadas de cobra de pitão com bacon e fatias de medusa em marinada de soja branca. O objetivo é que estes animais, que agora são espécies invasivas por terem assolado os ecossistemas aquáticos e costeiros nos Estados Unidos da América, tenham mercado. Que sejam comprados para comer, em vez de outros, como forma de estabilizar e tornar o planeta mais sustentável.

Por exemplo, as iguanas verdes, naturais da América do Sul, estão a causar problemas em Porto Rico e no sul da Florida devido ao seu aumento exponencial. Arrasam terrenos agrícolas e jardins e cavam buracos profundos que destroem passeios e poços. A carpa asiática, servida em forma de sushi, que se tornou uma espécie de praga no rio Mississipi e que come o equivalente a 20 por cento do seu peso em plancton – chegam a pesar 45 quilos. Já o peixe leão, originário dos oceanos Índico e Pacífico, chegou à Costa Leste dos EUA. É um predador voraz que consome dezenas de peixes e crustáceos por dia, fazendo subir os ecossistemas costeiros.

Jeff Bezos, o homem que compete com Elon Musk na conquista do espaço, provou estes novos manjares e recebeu o galardão Buzz Aldrin Space Exploration (Buzz foi a segunda pessoa a pisar a Lua, logo a seguir ao seu companheiro de viagem Neil Amstrong).