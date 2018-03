Demos uma câmara a uma modelo da ModaLisboa e este foi o resultado

- "Tô" José? Olá! O que é que achas de darmos uma câmara a uma modelo para perceber o que é que elas fazem em dias de ModaLisboa?

- Parece-me genial e a Catarina Santos tem imenso jeito para isso.

O José é o responsável pela comunicação da L'Agence. A Catarina é modelo desde os 17 anos. Participou no L'Agence Go Top Model em 2013 e desde então que participa em todas as edições da ModaLisboa. Aceitou o nosso desafio e gravou (quase) tudo do seu dia, o último da 50ª edição da ModaLisboa.

Na agenda, tinha uma ida ao cabeleireiro e os desfiles de Filipe Faísca e Dino Alves. Com o seu registo descontraído, leva-nos num passeio pelos bastidores do ModaLisboa e mostra-nos tudo o que se passa atrás da passarela.

Ao todo, foram 120 desfiles distribuídos por sexta, sábado e domingo. Foram apresentadas coleções para o próximo inverno de marcas e 'designers' de moda portugueses, ou radicados em Portugal. Duarte, Aleksandar Protic, Awaytomars, Patrick de Pádua, Valentim Quaresma, Ricardo Preto, Luís Carvalho, Nuno Gama, Olga Noronha, David Ferreira, Filipe Faísca e Dino Alves, entre outros.

A ModaLisboa regressa em outubro para a 51.ª edição. Conta já com meia centena de edições, um número tão redondo quanto as recentes conquistas nacionais, mas poderá a ModaLisboa dar a volta em direção a um futuro mais próximo entre criadores, indústria e consumidores?