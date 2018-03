O novo parque Star Wars através de imagens de drone

É em pleno resort da Disney, na zona de Los Ageles, na Califórnia (EUA) que vai abrir o Star Wars: Galaxy’s Edge, o novo parque temático inteiramente dedicado à Guerra das Estrelas.

A ideia é que os visitantes, mal entrem, se sintam do planeta Batuu e até podem vestir roupas próprias para circular. No hotel de luxo, dentro do recinto, a experiência será a de viver numa espécie de nave, como se estivesse dentro da saga de George Lucas, além de uma prometida vista para o espaço em cada um das janelas dos quartos. Ao longo do parque foram recriados vários dos cenários do filme.