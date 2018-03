Mulheres revolucionárias inspiram novas bonecas Barbie

Para assinalar este Dia Internacional da Mulher, a Mattel, empresa detentora da Barbie, preparou uma nova coleção a que chamou Barbie Role Model, ou seja, “Barbie Mulheres Inspiradoras”. Selecionou 17 mulheres que são verdadeiros exemplos para a sociedade, em diferentes áreas, das artes, à ciência, do desporto à moda.

As primeiras a serem comercializadas são Amelia Earhart, americana, a primeira aviadora a atravessar o Oceano Atlântico, desafiando as convenções dos tempos, quebrando e estabelecendo novos recordes na aviação; Frida Kahlo, pintora mexicana, ativista e símbolo de feminismo e liberdade; Katherine Johnson, americana, física e cientista da NASA que trabalhou no cálculo da trajetória do primeiro voo tripulado americano para o espaço.

Com esta nova coleção personalizada de bonecas, a Mattel pretende ultrapassar os limites para inspirar a próxima geração de crianças. “Com 81% de mães preocupadas globalmente com o tipo de modelos a que as filhas estão expostas, a Barbie está a despertar uma discussão em torno da importância de modelos positivos”, explica a empresa em comunicado. Por se considerar uma marca que “inspira o potencial ilimitado das meninas”, Lisa McKnight, vice-presidente sénior e diretora-geral, explica que não se pode ser o que não se pode ver. “As meninas sempre conseguiram desempenhar diferentes papéis e carreiras com a Barbie e estamos entusiasmados em iluminar os modelos da vida real para lembrá-las de que podem ser qualquer coisa.”

A homenagem às mulheres faz-se com mais 14 personalidades que chegarão ao mercado ao longo dos próximos meses:

Patty Jenkins, cineasta americana, a primeira mulher da história do Cinema a realizar um filme, Mulher-Maravilha, com um orçamento de mais de cem milhões de dólares que quebrou o recorde de maior filme de ação dirigido por uma mulher.

Chloe Kim, campeã asia-americana de snowboard, a mais jovem mulher a ganhar uma medalha de ouro em snowboard nos Jogos Olímpicos de Inverno, aos 17 anos.

Bindi Irwin, conservacionista australiana, filha do caçador de crocodilos Steve Irwin e da conservacionista Terri Irwin.

Nicola Adams, campeã inglesa de boxe, duas vezes medalha de ouro, é a única boxeur da história do desporto que conseguiu os quatro títulos amadores.

Çağla Kubat, campeã windsurfista turca, membro da equipa de vela e de windsurf do Fenerbahçe que fundou a sua própria escola de windsurf para jovens.

Hélène Darroze, chefe de cozinha francesa com três restaurantes e duas estrelas Michelin.

Hui Ruoqi, campeã de voleibol chinesa, capitã da equipa chinesa de voleibol feminino nacional que também ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos de verão de 2016.

Leyla Piedayesh, designer e empreendedora alemã, imigrante iraniana e fundadora da marca lala Berlin.

Lorena Ochoa, golfista profissional mexicana.

Martyna Wojciechowska, jornalista, segunda mulher polaca a conquistar as Seven Summits, montanhas mais altas de cada um dos sete continentes.

Sara Gama, futebolista italiana, capitã da Juventus e da seleção nacional de futebol italiano, membro do conselho federal e presidente da comissão para o desenvolvimento do futebol feminino.

Xiaotong Guan, atriz e filantropa chinesa, embaixadora da World Life Day, campanha conjunta do programa das Nações Unidas para o meio ambiente, Fundo Internacional para o bem-estar dos Animais e The Nature Conservancy.

Yuan Tan, chinesa, bailarina-prima e dançarina principal no Ballet de São Francisco e principal dançarina convidada no Ballet de Hong Kong.

Vicky Martin Berrocal, estilista e empreendedora espanhola, diretora criativa da empresa Victoria.