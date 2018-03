Uma estação espacial chinesa vai cair algures na Terra... e é tóxica

Especialistas da agência espacial norte-americana Aerospace lançaram um comunicado esta semana em que afirmam que a estação espacial chinesa Tiangong-1 irá entrar na atmosfera terrestre em inícios de abril deste ano.

A estação está fora de controlo desde 2016, em órbita livre à volta da Terra, e os cientistas estimam que há "uma hipótese de que uma pequena quantidade de detritos" da fuselagem de 8,5 toneladas possa sobreviver à reentrada na atmosfera e aterrar algures na superfície do planeta.

Segundo os cientistas, não é possível prever o local exato do impacto, mas as suas estimativas apontam para "uma zona com algumas centenas de quilómetros e centralizada num ponto da terra em que a estação passe por cima". Tão vago quanto isso.

Aerospace

Apenas um terço da Terra está completamente livre do eventual impacto, e o norte de Portugal encontra-se na zona de maior probabilidade de queda da Tiangong-1.

Ainda assim, os especialistas advertem que nas zonas mais propícias à queda "a probabilidade de que uma pessoa seja atingida pelos detritos da Tiangong-1 é cerca de um milhão de vezes inferior às probabilidades de ganhar a lotaria".

"Na história dos voos espaciais, nunca nenhuma pessoa foi magoada por detritos espaciais em reentrada. Existe apenas registo de uma pessoa que foi atingida por um pedaço de detritos espaciais e, felizmente, não ficou ferida", escreve a organização.

Ainda assim, existe a possibilidade de que a estação possa trazer a bordo uma substancia altamente tóxica e corrosiva chamada hidrazina, o que leva a Aerospace a advertir: "Para a sua segurança, não toque em qualquer detrito que possa encontrar no chão nem inale vapores que este possa emitir."

A Tiangong-1 foi a primeira estação espacial construída e lançada pela China. Foi posta em órbita em 2011 e foi palco de duas missões espaciais tripuladas.