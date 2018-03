Plástico e mais plástico no fundo do mar

O mergulhador inglês Rich Horner desceu ao fundo do mar de Manta Point, em Bali, e o que viu não é nada bonito. Num vídeo de com pouco mais de dois minutos, que publicou nas redes sociais e no You Tube, a 3 de março, Rich filma-se a si próprio num pequeno passeio marítimo que deveria ser agradável. Ao invés, descreve-o assim: “As correntes oceânicas trouxeram-nos um lindo presente, plancton, medusas, plantas, etc… Ah, e algum plástico. Sacos de plástico, garrafas de plástico, copos de plástico, baldes de plástico, saquetas de plástico, palhinhas de plástico, cestos de plástico, sacos de plástico, mais sacos de plástico, plástico, plástico, muito plástico!”

Manta Point é um local onde se faz habitualmente mergulhado e fica a cerca de 20km de Bali, na Indonésia, conhecida pelas suas praias paradisíacas.

Residente em Bali, Rich disse à BBC que nunca viu nada “daquela escala”.

A situação geográfica de Bali, no meio de uma corrente que atravessa o Oceano Pacífico para o Oceano Índico através do estreito da Indonésia, faz com que o lixo tanto possa ter vindo da Indonésia como de outro local. No entanto, Horner afirma ao canal inglês que “os rótulos que vi eram, principalmente, indonésios, mas devido às correntes podem ter ali chegado vindos de qualquer zona da Indonésia, Filipinas, Malásia ou, até, mais além”.