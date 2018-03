Cientistas descobrem como separar com laser líquidos misturados

Um grupo de cientistas da Universidade de Glasgow, no Reino Unido, descobriu uma forma inovadora de separar dois líquidos um do outro graças à ação de um laser.

E como funciona o processo? Klaas Wynne, o autor da nova técnica, explica-a da seguinte forma: "É quase como fazer uma chávena de chá, misturar leite e depois usar um laser para tirar o leite para fora outra vez".

Apesar de uma técnica que garanta a perfeição de todas as chávenas de chá daqui em diante não ser de todo uma má ideia, os cientistas garantem que esta descoberta terá aplicações muito mais complexas e avançadas que essa.

Poderá eventualmente ser utilizada no fabrico de vários objetos, tais como computadores, painéis solares, tintas e até medicamentos.

Todos esses produtos utilizam certos tipos de cristais ou vidros nos seus componentes. Estes cristais são criados a partir de soluções líquidas e, atualmente, não existe nenhuma técnica que consiga garantir e controlar completamente esse processo de cristalização - chamado nucleação.

Mas o laser vem ajudar a dar a volta ao jogo. Eis como a "nucleação via laser" funciona, segundo os investigadores: A ação da luz sobre os dois líquidos, numa determinada amostra, faz com que o líquido mais refrator (isto é, aquele que oferece mais resistência a ser trespassado pela luz) gere os chamados "pontos críticos" ou "flutuações" - pontos em que várias partículas do líquido se juntam e podem então ser cristalizadas.

Em teoria, os cristais poderão ser criados com um maior controlo sobre o produto final e, assim, evitar consequências desagradáveis às várias indústrias. Segundo os autores, o processo de cristalização industrial de materiais pouco evoluiu nos últimos 350 anos, e ainda hoje possui consequências financeiras impossíveis de prever e controlar.

"Estes são apenas os primeiros passos para a total compreensão do papel que as flutuações críticas têm na nucleação de cristais", refere Finlay Walton, cientista e coautor do estudo.

"O nosso objetivo é obter o controlo total sobre a nucleação, incluindo do tipo de cristal que é produzido", remata.

Os cientistas acreditam que a nucleação via laser contribuirá para uma maior compreensão e controlo do processo de cristalização, podendo mesmo vir a tornar os vários produtos que utilizam os cristais mais baratos e fáceis de produzir – e, consequentemente, mais amigos da carteira do consumidor.