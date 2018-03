A nova moda de ir ao ginásio e levar choques elétricos

Somar os ganhos do exercício físico aos benefícios dos choques elétricos é o novo conceito de fitness. O treino, que tem de ser acompanhado por um personal trainer, é feito com um fato especial, equipado com 10 pares de elétrodos e ligado ao equipamento digital.

A vantagem, dizem os especialistas, é fazer um treino de 25 minutos, que equivale a duas horas e meia de exercício físico.

