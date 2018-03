O português destemido que trabalha na Central Nuclear de Chernobyl

Após Portugal derrotar a França, na final do Campeonato Europeu de Futebol, em 2016, uma bandeira nacional esvoaçou clandestina, durante vários meses, no topo do velho e deteriorado sarcófago construído pelos soviéticos para conter a radiação do reator acidentado de Chernobyl. A façanha foi celebrada por menos de uma dezena de portugueses que ali trabalhavam ao serviço de uma empresa… francesa.

A bandeira só seria retirada aquando da instalação do Novo Confinamento Seguro (NCS) – o sarcófago construído para reforçar o isolamento do reator – em novembro desse ano. Alexandre Martinez, 41 anos, recorda o episódio diante de um bitoque improvisado num restaurante de Ivankiv, a cidade onde vive.

Superintendente na área da eletricidade, é indisfarçável o seu orgulho por fazer parte da equipa que ajudou a tornar realidade o NCS, um arco metálico com resistência para durar um século. A estrutura pesa 36 mil toneladas, tem 257 metros de envergadura, 162 de comprimento e 108 de altura. Cada metade do sarcófago foi construída ao longo de seis anos a 327 metros do reator, para evitar a sobre-exposição dos trabalhadores à radiação que persiste no local exato do acidente. Mesmo assim, foi necessário remover cerca de um metro de solo contaminado em profundidade na área de estaleiro para reduzir a radiação.

Conviver com a radioatividade

Alexandre Martinez, filho de pai espanhol e mãe portuguesa, chegou à Ucrânia há dois anos, já depois de o arco estar construído, mas assistir à sua instalação foi inesquecível. “Vi 36 mil toneladas a serem arrastadas à velocidade de dez metros por hora!”.

Estava a trabalhar na Roménia quando um amigo lhe falou de Chernobyl. “O nome assustou-me. Fui pesquisar na internet e fiquei ainda mais assustado”, confessa. Mas o consórcio francês Novarka, responsável pelo NCS, deu-lhe garantias de segurança. E, acima de tudo, o ordenado valia a pena (um funcionário com o seu cargo recebe entre 3 a 4 mil euros líquidos por mês). Espera ficar até o projeto do novo sarcófago ficar concluído, o que deverá acontecer no primeiro trimestre deste ano.

Durante a jornada de trabalho anda com um dosímetro ao peito, que contabiliza a radiação acumulada. O limite anual estabelecido pela empresa são 13 milisieverts (a dose média anual recebida por um cidadão comum são 6,2 milisieverts). “Os colegas mais antigos gozam e dizem que, na altura do acidente, recebiam em dois dias o que nós apanhamos num ano”, conta. Trabalha sete semanas e, a seguir, passa dez dias junto da mulher e dos dois filhos, de 9 e 12 anos, no Montijo, Setúbal.

Garante que alguns dos seus companheiros ucranianos ainda acreditam que fazer sauna e beber vodka é eficaz contra a radiação… Um mito propalado no tempo da União Soviética. Os trabalhadores mais velhos contam-lhe que nenhum deles tinha a noção de estar a viver um acontecimento histórico quando se deu a catástrofe. “Ainda hoje se sentem enganados”, lamenta, antes de concluir: “Foram heróis à força.”