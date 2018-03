Tim Vieira está a angariar dinheiro para acabar o novo campus da Nova SBE em Carcavelos

Abre-se o vídeo e lá está ele, de colete fluorescente e capacete protetor, no meio das obras que avançam a todo o vapor. Tim Vieira fala em inglês, tentando tocar no coração dos outros expatriados que vivem em Portugal. E no final, desafia-os: por cada euro doado para o novo campus da sua universidade favorita, o empresário sul-africano doará a mesma quantia, até um máximo de 250 mil euros.

O futuro campus da Nova School of Business and Economics (SBE), frequentada por estudantes de 50 nacionalidades, está a ser construído em Carcavelos, junto à praia. Apesar da universidade ser pública, o capital para este novo edifício é todo privado, fruto de doações. Já se conseguiu recolher 35 milhões de euros.

Agora, faltam 15 milhões para que a obra acabe em setembro, como previsto, sem dívidas ao banco. E é então que entra o jurado da versão portuguesa de O Lago dos Tubarões, que passou na SIC em 2015, desafiando outros estrangeiros a contribuírem para o novo campus. "Por vezes dar é melhor do que receber", garante o investidor entusiasta.

Desde que lançou o desafio na sua página do Facebook, há pouco mais de uma semana, a Nova já angariou cerca de 40 mil euros. O processo de doação é simples e concretiza-se na página aberta para esse fim.

Tim Vieira integra o advisory board desta conceituada universidade desde há oito meses e já esteve numa reunião para dar ideias que tornem ainda melhor a instituição que integra o Top 20 do Financial Times.