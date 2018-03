Detetada "impressão digital" da primeira luz de sempre no universo

"É a primeira vez que vemos algum sinal tão precoce no Universo, além do brilho remascente do Big Bang". As palavras do astrónomo Judd Bowman, da universidade estadual do Arizona, que liderou o trabalho, ilustram a importância da descoberta: traços da primeira luz no universo, emanada, supõe-se, das primeiras estrelas que apareceram depois do Big Bang, há milhares de milhões de anos.

O artigo publicado esta semana na Nature anuncia que os investigadores encontraram uma "impressão digital" desta primeira luz do universo na radiação de fundo deixada no hidrogénio.

Os cientistas acreditam que a seguir ao Big Bang nada mais houve do que escuridão durante cerca de 180 milhões de anos, um período conhecido no meio como a "Idade das Trevas" cósmica. À medida que o universo se expandia, a sopa de plasma ionizado gerada pela grande explosão arrefecia e, depois de umas centenas de milhares de anos, começava a formar átomos neutros de hidrogénio que, com o tempo e com a gravidade, acabariam por começar a unir-se, formando estrelas. É desta transição, conhecida como "alvorada cósmica", que os astrónomos acreditam estar agora a ver o primeiro sinal.

"A confirmar-se, são grande notícias", confirma Saleem Zaroubi, cosmologista na Universidade de Groningen, na Holanda. "É muito entusiasmante. Este é um período da história do universo sobre o qual sabemos muito pouco".

O artigo publicado na Nature explica que a luz destas primeiras estrelas é agora tão ténue que é praticamente impossível detetá-las com os telescópios existentes atualmente na Terra. A esperança dos cientistas era precisamente encontrar a sua marca no hidrogénio.

"É muito emocionante ver as nossas estrelas bebé a nascer", entusiasma-se também Keith Bannister, astrónomo da Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Commonwealth da Austrália (CSIRO, em inglês), em declarações à CNN. "Não podemos ver as estrelas em si, mas vemos o efeito que têm no gás à sua volta."

A descoberta foi conseguida por um telescópio na Austrália, no Observatório de rádio-astronomia de Murchison, operado pelo CSIRO, que explica em comunicado que a localização remota do telescópio permitiu reduzir ao mínimo a possível interferência de outros aparelhos. Há 12 anos que a equipa liderada por Bowman trabalhava para detetar estes sinais.