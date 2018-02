Quem foi o seu melhor professor?

Elevar a educação para a primeira linha da atualidade é o principal objetivo do Global Teacher Prize, a que chamam o “Nobel da Educação”, presente em 120 países e que chegou agora ao nosso País. Os €30 mil a entregar, em maio, ao vencedor – ao “melhor professor de Portugal” – servem para “valorizar a profunda importância dos professores no desenvolvimento do nosso País e de cada comunidade onde está inserido”, esclarece a organização.

As candidaturas online estão abertas até 18 de março, a todos os professores de todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar ao 12º ano. Seja do ensino público ou do ensino particular, cooperativo e especial, em atividade em Portugal ou em instituições nacionais fora do País, o que interessa é o ensino ser em Língua Portuguesa.

CONHEÇA OS EMBAIXADORES DESTA INICIATIVA E OS SEUS TESTEMUNHOS NA VISÃO DESTA SEMANA, JÁ NAS BANCAS