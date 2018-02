Destino preferido, o vídeo multipremiado do Turismo do Centro

Em menos de dois anos, o filme que promove o centro de Portugal por esse mundo fora já arrecadou 11 prémios internacionais em festivais da especialidade

Na VISÃO desta semana vai encontrar uma entrevista com Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro de Portugal. Dizem os números do Instituto Nacional de Estatística que a zona regista um crescimento de dormidas na ordem dos 20%, quase o dobro da média do País.

Entre outros números de igual importância, falou-nos de um vídeo promocional, recordista em prémios internacionais. O filme Destino Preferido resulta de uma apresentação do centro do País à Confederação Europeia ads Agências de Viagens, na Tunísia, em 2016.

Nessa ocasião, foram desafiados para submetê-lo ao Comité Internacional de Festivais de Filmes de Turismo e entrou logo no circuito. No primeiro festival em que se submeteu a concurso, em Gaia, ganhou o prémio nacional e o internacional.

Hoje, já coleciona 11 galardões, atribuídos em cidades como Los Angeles ou Zagreb, o último dos quais foi em Viena de Áustria, em dezembro do ano passado.

VEJA O VÍDEO

LEIA A ENTREVISTA A PEDRO MACHADO, PRESIDENTE DO TURISMO DO CENTRO, NA VISÃO DESTA SEMANA, QUINTA FEIRA NAS BANCAS