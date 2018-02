O papel é mau para o ambiente. Mito ou realidade?

Mito

O papel é mau para o ambiente

Realidade

O papel é um dos poucos produtos verdadeiramente sustentáveis. É natural e renovável: à medida que as árvores crescem vão absorvendo dióxido de carbono da atmosfera. Além disso, enquanto produto com origem na madeira, o papel continua a armazenar carbono ao longo da sua existência. Por outro lado, a indústria do papel segue várias certificações florestais que garantem que o papel consumido provém de fontes sustentáveis – 2,1 mil milhões de hectares, ou 52% das florestas mundiais, são geridos desta forma. Nem sequer no processo de transformação há valores indesejáveis de poluição: os setores do papel, da pasta e da impressão emitem apenas 1% dos gases com efeito de estufa a nível mundial. Afinal, estamos perante um produto mais que virado para o futuro.

Fonte: iniciativa Two Sides/ uso responsável do papel impresso