Schalke 04 contrata Mourinho dos videojogos

O Schalke 04, clube alemão mais conhecido pela sua equipa de futebol, anunciou, no dia 22 de dezembro, a contratação do treinador André Guilhoto para a secção de eSports. No dia seguinte, apresentou-o aos adeptos no relvado do estádio de futebol.

O Mourinho do League of Legends, como lhe chamam por cá, chegou ao comando da equipa alemã aos 23 anos, depois de ter promovido os espanhóis dos Giants à LCS, a competição mais importante na Europa - espécie de Liga dos Campeões mas com subidas e descidas de divisão - neste que é um dos videojogos mais populares a nível mundial. O Schalke 04 já fazia parte dessa elite europeia - cujos fãs esgotam recintos como a Wembley Arena, em Londres, ou a AccorHotels Arena, em Paris, onde já atuaram estrelas da música como Madonna, Shakira ou os Stones - e por lá continua em 2018, agora com Guilhoto ao leme.

À VISÃO, o jovem lisboeta explicou a sua rotina diária de treinador profissional na Alemanha: despertar às 9h, ginásio pela manhã, almoço ao meio-dia, treino com a equipa (cinco jogadores a viverem juntos numa casa) das 13h às 17h, intervalo até às 18h para lancharem e ver vídeos, novo treino das 18h às 21h, jantar e preparar treinos e ver jogos até à hora de deitar, pela uma da manhã.

André Guilhoto é um dos 15 portugueses a seguir uma carreira profissional nos videojogos de competição, ao serviço de clubes estrangeiros. Um fenómeno também em franco crescimento por cá, como a VISÃO foi descobrir. Até a Federação Portuguesa de Futebol já organiza competições.

