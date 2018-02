De Salvador da Baía para o mundo: Aí está a Casa do Carnaval

Foi esta segunda feira inaugurado em Salvador da Baía, no Brasil, o primeiro museu do mundo dedicado exclusivamente ao Carnaval. A Casa do Carnaval fica localizada no centro histórico da cidade que foi a primeira capital do Brasil, ao lado da Catedral Basílica de São Salvador, entre o Terreiro de Jesus e a Praça da Sé, no Pelourinho, uma área que está classificada pelo UNESCO como Património Cultural da Humanidade e que é o maior testemunho edificado da presença portuguesa no Brasil.

O espaço vai ser um museu permanente da capital baiana e é composto por quatro andares, nos quais os visitantes são convidados a fazer uma viagem visual e sensorial, por toda a história da folia, relembrando transformações sociais, da formação da identidade baiana e da origem daquela que é apontada, pelas autoridades locais, como "a maior festa popular de rua do planeta".

Lucilia Monteiro

A Casa do Carnaval possui maquetes, roupas e instrumentos cedidos por artistas da festa, fotos e documentos históricos e dois cinemas onde os visitantes irão poder aprender ritmos da festa com a ajuda de monitores. Projeções de vídeo também fazem parte do acervo e a cada visitante é prometida uma "viagem" pela casa de forma particular e interativa, com o uso de auriculares.

O museu conta ainda com vasto conteúdo digital para pesquisas sobre o Carnaval e o terraço com uma magnífica vista da Baía de Todos-os-Santos, onde podem ser realizados espetáculos.