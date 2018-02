Dar carne crua ao seu cão pode ser prejudicial à saúde. Mas mais à sua do que à dele

É comum pensar-se que, por serem geneticamente semelhantes, cães e lobos podem alimentar-se da mesma forma. Apesar da ingestão da carne crua apresentar benefícios para a digestão destes animais, os cães podem sobreviver com uma dieta mista, pois não são como os seus irmãos selvagens. No entanto, estudos indicam uma preocupação se esta dieta 'tradicional' têm valor nutricional suficiente para estes animais.

Um estudo recente publicado pela revista Veterinary Record observou que esta alimentação não afeta apenas a saúde dos cães, como também a nossa. Os pesquisadores analisaram 35 produtos de carne crua congelada de oito marcas diferentes: Em 28 produtos (80%), foi encontrada a bactéria E. Coli, que habita normalmente o intestino humano, e em alguns casos pode ser mais nociva e causar infecções intestinais; A listeria monocytogenes, uma bactéria que pode provocar meningite, foi encontrada em 19 (54%). A salmonella responsável pela febre tifóide, verificou-se em sete produtos (20%).

As bactérias e os parasitas encontrados nos alimentos analisados são mais prejudiciais à saúde humana do que a dos cães. De acordo com os pesquisadores, estes animais são bastante resistentes aos possíveis riscos que a ingestão de carne crua pode oferecer, mas a ameça é maior para os humanos.

Os cães podem tornar-se portadores destas bactérias, que através do contacto humano com as fezes do animal, podem ser transmitidas para os seus donos. O estudo alerta ainda que as infeções com estas bactérias estão cada vez mais resistentes ao tratamento com antibióticos, o que é uma ameaça tanto para a saúde dos cães quanto a dos humanos.

Recomendações para evitar a contaminação:

- Congelar estes alimentos à base de carne crua a -20 ℃, temperatura em que estas bactérias e parasitas podem ser mortas;

- Não misturar diferentes alimentos para impedir que as bactérias sejam transmitidas;

- Separe os recipientes de uso animal e humano;

- Lave as mãos com sabão e água quente antes e depois de alimentar o seu cão. Fazer o mesmo após apanhar as fezes do animal de estimação.