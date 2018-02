Receita para criar um virus semelhante à perigosa varíola está online

O estudo, publicado na última sexta-feira, estava, desde julho do ano passado, quando foi anunciado, no centro de uma acesa polémica, alimentada pelo receio de que a receita para sintetizar a varíola equina, "parente" da humana, possa ser usada por terroristas.

No documento, o virologista David Evans e o investigador Ryan Noyce, da Universidade de Alberta, no Canadá, detalham como conseguiram sintetizar o vírus que, embora não represente qualquer ameaça para o Homem, é geneticamente semelhante à potencialmente fatal varíola. Passo a passo, os especialistas contam como compraram pela Internet mais de 210 mil fragmentos do ADN do vírus (por cerca de 80 mil euros), juntaram-nos minuciosamente e depois mostraram como o vírus tinha capacidade infecciosa e reprodutiva.

A equipa alega que a publicação do estudo pode levar à criação de uma vacina mais eficaz contra a varíola, mas as vozes críticas, e são muitas, defendem que as vacinas que já existem são seguras e que não parece haver mercado para uma substituta. "Não faz sentido", diz o virologista Stephan Becker, da Universidade de Marburg, na Alemanha, em declarações à Science.

Um "erro sério", considera, por seu lado, Thomas Inglesby, diretor do Centro para a Segurança na Saúde da Escola de Saúde Pública da Universidade de John Hopkins em Baltimore, EUA. "O mundo está agora mais vulnerável à varíola".

A varíola foi erradicada nos anos 70, a vacinação acabou na década seguinte e as únicas amostras oficialmente conhecidas estão em laboratórios de alta segurança na Rússia e nos Estados Unidos.

O especialista em biodefesa Gregory Koblentz, da Universidade de Arlington, Virginia, também nos EUA, explica que sintetizar o vírus da varíola "não é uma coisa que se faça de um dia para o outro". Mas com a "receita" para o vírus da versão equipa disponível na Internet, Koblentz acredita que será possível seguir a mesma técnica para recriar a varíola humana.

"Se alguém quiser recriar outro vírus, agora têm as instruções para o fazer num único sítio", lamenta, por seu lado, Andreas Nitsche, do Instituto Robert Koch, em Berlim.