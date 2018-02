Avenida Marginal vai ter troço desnivelado em Santo Amaro em Oeiras para permitir acesso direto à praia

Ainda sem imagens disponíveis das maquetas que serão apresentadas à Infraestruturas de Portugal, entidade responsável pela gestão da Avenida Marginal, Isaltino Morais já levantou um pouco do véu e explicou de forma breve uma ambição antiga que tem para a estrada que liga Lisboa a Cascais. No seu atual mandato, o autarca tem previsto o desnivelamento inferior da Avenida Marginal, em Santo Amaro de Oeiras, com a circulação automóvel a passar a ser feita por túnel, ou através de passagem superior, em viaduto. À Infraestruturas de Portugal, Isaltino Morais irá, inclusivamente, propor que a gestão da Marginal passe para o Município de Oeiras.

Em Santo Amaro de Oeiras, onde hoje existe alcatrão, no futuro haverá uma praça com várias esplanadas. Sem obstáculos “vai ser a única ligação direta pedonal do jardim à praia em toda a Linha do Estoril”, afirmou o autarca na ronda habitual das sextas-feiras, a que chama “passeio dos alegres”. No final da semana, uma espécie de mini-excursão sai dos gabinetes e faz-se à estrada, para percorrer o concelho de Oeiras e registar in loco o que se passa, sejam novos projetos, sejam queixas – tudo fica anotado. São técnicos, vereadores e dirigentes ligados ao ambiente ou a obras, mais os presidentes de junta, as pessoas que compõem a comitiva de Isaltino Morais.

Isaltino Morais esteve 24 anos à frente da Câmara de Oeiras, tendo suspendido o mandato, em 2013, para cumprir dois anos de prisão efetiva por fraude fiscal e branqueamento de capitais, um assunto, ou melhor, uma “vicissitude” da sua vida de que não quer voltar a falar.