Os bastidores da igreja que desafia o Papa em 15 imagens

Numa altura em que, entre os católicos, se discute a possibilidade dos recasados poderem comungar, ganham força movimentos que contestam o estilo progressista do Papa Francisco. A Fraternidade São Pio X acolhe os católicos mais radicais, que celebram a missa em latim e as mulheres usam véu para cobrir os cabelos. Veja ou reveja o vídeo e descubra as diferenças entre a missa tradicional e aquela que é hoje em dia mais comum.