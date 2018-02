Vídeo mostra tangente arrepiante de drone a avião comercial

Um estudo divulgado no ano passado pela Federal Aviation Administration dos EUA (FAA), o organismo responsável pela regulação de todos os aspetos ligados à aviação civil nos EUA, comparou a forma como drones e pássaros de peso equivalente podem afetar um avião em caso de uma colisão em pleno voo. A investigação concluía que drones de metal era capazes de provocar mais danos do que as aves, sobretudo nas asas e vidro frontal dos aviões.

A FAA, que proibe o voo de drones nas imediações de aeroportos e a mais de 120 metros de altitude, está já, segundo avança uma afiliada local da CBS, a investigar o que realmente aconteceu neste vídeo do que parece ser uma aproximação perigosa entre um destes aparelhos e um avião comercial.

O incidente, segundo o Las Vegas Now, aconteceu quando o avião se preparava para aterrar no aeroporto internacional de McCarran, perto de Las Vegas.

O vídeo mostra o drone a sobrevoar o Whitney Park antes de se ver o avião a voar na sua direção. Quando o drone dá a volta, vê-se o avião mesmo por baixo.

Segundo a FAA, um piloto pode ser multado até 1200 euros se fizer um drone voar de forma insegura, arriscando ainda ser condenado a uma pena de três anos de prisão e/ou ao pagamento de 200 mil euros . Se os transgressores forem organizações, as multas nos EUA podem ultrapassar os 25 mil euros.