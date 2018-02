Instagram lança nova atualização há muito esperada

As histórias do Instagram (Instagram Stories) são uma das formas mais populares de partilhar conteúdo nas redes sociais. A aplicação que ao final de 2017 atingiu 800 milhões de utilizadores ativos por mês lançou na quinta-feira, 1, um novo recurso - o Type. Na versão portuguesa da app, a atualização irá aparecer como "Escrita".

Agora, os utilizadores vão poder adicionar textos às histórias, que assim como os vídeos e as fotos, desaparecem após 24 horas. A ferramenta irá ficar ao lado de "Direto", que permite a partilha de vídeos ao vivo.

Na versão anterior, o utilizador tinha a obrigação de tirar fotos ou fazer filmagens para poder escrever no ecrã.

Os utilizadores com a nova atualização podem escrever o que lhes apetecer, seja as "suas letras de música favoritas, um pensamento tonto ou uma ideia aleatória".

O recurso permite escolher as cores de fundo, novas fontes de texto e estilos, como letras em neón, e está disponível tanto para utilizadores do Instagram em iOS com em Android.